Jejak Guardiola dan skenario Mesir?.. Ronaldo mengejutkan Argentina terkait final Piala Dunia

Legenda Brasil, Ronaldo, memperkirakan Spanyol akan menang "dengan mudah" atas Argentina di final Piala Dunia 2026, hari Minggu ini, dan menyebutkan faktor-faktor yang akan mengantarkan mereka meraih kemenangan di New Jersey.

Spanyol lolos ke final Piala Dunia berkat kemenangan telak 2-0 atas Prancis di semifinal, sementara Argentina harus bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Inggris pada awal pekan ini.

Meskipun Spanyol bermain imbang dalam pertandingan pembuka fase grup melawan tim yang lemah, mereka sejak itu memenangkan enam pertandingan berturut-turut dan hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen.

Sementara itu, Argentina sangat bergantung pada penampilan gemilang kaptennya, Lionel Messi yang berusia 39 tahun, yang telah mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan dan menempati peringkat kedua dalam perebutan Sepatu Emas, tertinggal dua gol dari Kylian Mbappé.

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Namun, Ronaldo, dalam percakapannya di akun resmi TikTok-nya bersama rekan setimnya yang pernah menjuarai Piala Dunia 2002 bersama Brasil, Denilson, sangat jelas dalam pandangannya mengenai bagaimana jalannya pertandingan final tahun 2026.

Ronaldo berkata: “Saya yakin Spanyol akan menang dan pertandingan itu akan berjalan mudah. Bagi saya, Prancis dan Spanyol selalu menjadi dua kandidat terkuat untuk menang, dan saya selalu ingat siaran pra-pertandingan Prancis vs Spanyol saat itu, di mana saya mengatakan bahwa sang juara akan menang dalam pertandingan tersebut.”

Dia melanjutkan: “Saya yakin Spanyol akan menang dengan mudah berkat gaya bermainnya yang luar biasa. Gaya bermain mereka tidak hanya terbatas pada penampilan mereka di Piala Dunia kali ini saja, tetapi mereka telah menerapkan gaya ini sejak lama; mereka tumbuh dengan gaya bermain seperti itu.”

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"Fenomena" itu menambahkan: "Saya yakin ada banyak pengaruh Guardiola dalam filosofi ini, karena ia memulainya di Barcelona pada tahun 2006 dan 2007."

Ia menambahkan: “Argentina memang menjadi ancaman, tetapi Spanyol jelas jauh lebih unggul.”

Meskipun Ronaldo sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Argentina dan sikap pantang menyerah mereka, ia tidak merasa hal itu akan cukup untuk meraih kemenangan, seperti yang terjadi dalam kemenangan 3-2 atas Mesir dan kemenangan 2-1 atas Inggris.

Ia menambahkan: “Saya yakin Spanyol akan menang dengan mudah. Saya tidak yakin Argentina memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah pertandingan menjadi laga yang berakhir dengan skor 1-0 atau 2-0 karena Spanyol akan menguasai bola sepanjang waktu.”

Ia melanjutkan: “Keberhasilan mutlak Argentina di Piala Dunia kali ini tetap terletak pada cara mereka membalikkan keadaan dalam beberapa kesempatan. Messi, sekali lagi, menciptakan kisah indah lainnya di Piala Dunia. Ini adalah tim yang menunjukkan karakter dan semangat untuk mengatasi kesulitan; hal itu sangat indah dan mengagumkan, kita harus belajar darinya.”

Dia menekankan: “Namun, menurut saya, gaya bermain Spanyol sangat terstruktur. Inilah yang harus Anda lakukan setiap saat dan di setiap fase: jangan terburu-buru. Mereka memainkan bola dengan cepat, mengendalikan pertandingan, dan menenangkan permainan melalui penguasaan bola.”

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