Jejak besar: Yan Diomande menjadi penerus Vinicius Junior di Real Madrid

Seperti diumumkan Los Blancos pada Senin, pemain ofensif yang direkrut dari klub Bundesliga RB Leipzig itu ke depannya akan mengenakan nomor punggung 25.

Dengan demikian, Diomande mengikuti jejak sejumlah nama tenar. Rodrygo, Eduardo Camavinga, dan juga Vinicius Junior pernah mengenakan nomor 25 di Real, sebelum kemudian memilih nomor lain selama berkarier di Madrid. Kini Rodrygo memakai nomor 11, Camavinga nomor 6, dan Vini Jr. tampil dengan nomor ikonis 7, mantan nomor Cristiano Ronaldo di Los Blancos.

Di Spanyol ada aturan wajib bahwa nomor 1 hingga 25 harus diisi oleh pemain profesional, dengan nomor 1 dan 13 diperuntukkan bagi penjaga gawang. Jika ada penjaga gawang profesional ketiga, biasanya ia mengenakan nomor 25. Namun, saat ini hanya ada dua kiper dalam skuad Madrid, yakni Thibaut Courtois dan Andriy Lunin.

Karena itu, bukan hal aneh jika beberapa penjaga gawang Los Blancos juga pernah memakai nomor 25 di Real, seperti Courtois pada musim pertamanya di Real, legenda klub Iker Casillas, dan juga pemain Jerman Bodo Ilgner.

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Yan Diomande teken kontrak dengan Real Madrid hingga 2033

Klub Madrid itu pada Kamis lalu akhirnya merampungkan transfer Diomande setelah tarik ulur yang cukup panjang. Pemain Pantai Gading itu menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2033 di ibu kota Spanyol, sementara Leipzig akan menerima biaya transfer sebesar 125 juta euro. Termasuk pembayaran bonus, jumlah itu bisa meningkat hingga 140 juta euro.

Hanya dengan nilai transfer dasar itu saja, Diomande kini menjadi penjualan termahal ketiga dalam sejarah Bundesliga bersama Florian Wirtz (pada 2025 dari Leverkusen ke Liverpool seharga 125 juta euro). Hanya Jude Bellingham (pada 2023 dari BVB ke Real Madrid seharga 127 juta euro) dan Ousmane Dembele (pada 2017 dari BVB ke Barcelona seharga 148 juta euro) yang lebih mahal.

Dalam perkenalannya, pemain 19 tahun itu menegaskan bahwa kepindahannya ke Madrid telah mewujudkan "mimpi masa kecil" baginya: "Saya makin berterima kasih kepada para petinggi RB Leipzig karena memungkinkan transfer ini meski kontrak saya masih berjalan."