Barcelona memasuki fase krusial dalam rencananya untuk membangun kembali tim selama bursa transfer musim panas ini, di mana direktur olahraga Deco berupaya merampungkan dua kesepakatan besar dalam 48 jam ke depan, bersamaan dengan pencarian bek tengah kelas atas untuk menggantikan kepergian Ronald Araujo ke Liverpool.

Surat kabar Katalan "Sport" menyebutkan bahwa Deco berharap dapat menuntaskan kesepakatan kepindahan pemain Spanyol Rodri dari Manchester City selambat-lambatnya pada hari Rabu, sementara kesepakatan pemain Argentina Julian Alvarez dari klub yang sama mungkin dirampungkan dalam waktu 48 jam, sebagai bagian dari rencana ambisius untuk memperkuat skuad tim sebelum musim baru dimulai.

Lampu hijau untuk merekrut bek

Deco telah memberikan lampu hijau untuk merekrut bek tengah kelas dunia setelah kepastian kepergian Araujo ke Liverpool, dan negosiasi sudah berlangsung dengan beberapa pemain.

Dengan hanya tersisa 3 pekan menjelang penutupan bursa transfer, rencana saat ini adalah melengkapi lini pertahanan dengan penguatan terakhir ini sebelum akhir bulan ini.

Opsi pemain akademi Alvaro Cortes menjadi pertimbangan sebagai alternatif internal, tetapi Barcelona tidak akan mencukupkan diri dengannya kecuali jika benar-benar tidak muncul peluang menarik di pasar.

Tanpa pemain Uruguay Araujo, Barcelona akan memulai musim dengan Cubarsi, Gerard Martin, Christensen, dan Eric Garcia di jantung pertahanan, disertai keinginan pelatih Jerman Hansi Flick untuk memainkan Eric sebagai bek kiri sebagai opsi pelengkap bagi Kounde.

Opsi tersulit

Pemain Argentina Cristian Romero, bek Tottenham, memuncaki daftar target pertahanan Barcelona, tetapi sumber-sumber di Argentina menyingkirkan kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk saat ini, sebab pemain tersebut memiliki tawaran dari Arsenal dan Inter Milan, sementara negosiasi dengan Atletico Madrid sudah sangat maju.

Masalah utama terletak pada biaya transfer, di mana Tottenham meminta sedikit di atas 40 juta euro untuk melepasnya, dan sepenuhnya menyingkirkan opsi peminjaman.

Meskipun Romero lebih memilih pindah ke Barcelona, dan agennya telah diberi informasi mengenai semua pemain yang berpotensi meninggalkan klub, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil, dan Barcelona mungkin akan sangat terlambat dalam menuntaskan urusan ini.

Opsi rumit

Pemain Spanyol Aymeric Laporte, bek Athletic Bilbao, merupakan opsi lain yang santer dipertimbangkan, di mana agennya mengklaim bahwa nilai klausul penalti dalam kontraknya rendah, meskipun klub Basque itu membantahnya secara tegas. Barcelona tidak menginginkan segala bentuk komplikasi dalam hal ini, terlebih hubungan dengan Athletic Bilbao telah rusak parah akibat upaya mendatangkan Nico Williams pada awal musim panas lalu.

Jika memang ada opsi jelas untuk Laporte dan harganya telah ditetapkan secara pasti, maka klub Katalan itu mungkin akan mengajukan tawaran resmi untuk merekrutnya, tetapi situasi saat ini mengindikasikan potensi komplikasi yang bisa menghambat kesepakatan.

Kriteria ketat untuk perekrutan

Klub Katalan itu menerima banyak tawaran, terutama dari para pemain Liga Primer Inggris yang mungkin akan pergi dengan status pinjaman di akhir bursa transfer.

Namun Flick dan Deco menetapkan spesifikasi yang jelas dan ketat, di mana perekrutan hanya akan dilakukan jika pemain datang dalam kondisi finansial yang baik dan mampu bersaing kuat untuk posisi inti dalam susunan pemain.