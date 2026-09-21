Jauh dari kontroversi wasit: Atletico Madrid rayakan rekornya

Atletico Madrid mencatatkan rekor kehadiran suporter baru di stadionnya, "Riyadh Air Metropolitano", pada laga derby melawan Real Madrid dalam ajang Liga Spanyol.

Klub Ibu Kota Spanyol itu mengumumkan melalui pernyataan di situs resminya bahwa sebanyak 70.514 penonton hadir di tribun stadion untuk mendukung tim selama pertandingan yang dimenangkan Atletico Madrid dengan skor 2-1.

Kehadiran suporter di laga derby ini nyaris mencapai kapasitas penuh stadion yang berjumlah 70.813 kursi, hanya berselisih 299 penonton dari total jumlah kursi.

Rekor baru ini hadir pada malam penuh perayaan bagi para suporter Atletico Madrid, setelah tim mereka mampu meraih kemenangan atas rival abadi Real Madrid, sehingga mengunggulinya di klasemen Liga Spanyol setelah tujuh pekan kompetisi berjalan.

Atletico Madrid memuji dukungan suporter yang mereka terima selama pertandingan, dan menyatakan di penutup pernyataannya: "Dengan pencapaian baru ini, para suporter kami kembali membuktikan bahwa mereka unik dan tiada duanya. Terima kasih, para pecinta Atletico, atas dukungan dan sokongan yang terus mengalir."