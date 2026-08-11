Jaringan televisi Mesir "On Sport" mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan hak siar laga persahabatan antara Al Ahly Mesir dan Barcelona dalam ajang Piala Joan Gamper, pada hari Rabu 19 Agustus mendatang.

Jaringan tersebut mengungkapkan pada hari Selasa ini bahwa pertandingan yang digelar di Stadion "Spotify Camp Nou" itu akan disiarkan secara eksklusif melalui aplikasi "On Sport".

Sebelumnya, saluran televisi Uni Emirat Arab "Al Sharjah" telah mengumumkan bahwa mereka mendapatkan hak siar laga persahabatan tersebut.

Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan dua raksasa Mesir dan Spanyol untuk musim baru 2026-2027.

Al Ahly menjalani pemusatan latihan di Spanyol hingga 20 Agustus, di mana mereka akan menutupnya dengan menghadapi Barcelona, sang juara La Liga.

Al Ahly akan menjadi klub Arab dan Afrika pertama yang menghadapi Barcelona dalam pertandingan rutin mereka menjelang awal musim, yang mengusung nama presiden bersejarah mereka, Joan Gamper.