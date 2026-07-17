Bintang tim nasional Inggris, Jude Bellingham, mengomentari pupusnya impian meraih gelar Piala Dunia 2026, setelah kekalahan dari Argentina.

Inggris sempat hampir mencapai final Piala Dunia, setelah unggul 1-0 hingga menit ke-85 sebelum juara bertahan berhasil mencetak dua gol, sehingga meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1

Melalui akun Instagram-nya, Bellingham menulis, “Saya sangat kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan, tetapi apa yang dikatakan sopir bus kami di Kansas benar-benar merangkum semuanya.”

Ia menambahkan, “Terima kasih atas dukungan luar biasa yang kalian berikan kepada kami dari tanah air, dan terima kasih juga kepada semua yang telah mengorbankan uang hasil jerih payah mereka untuk bepergian ke Amerika Serikat dan mendukung kami di sana.”

Ia melanjutkan, “Saya berharap rasa persatuan dan cinta yang kami saksikan di negara kami tidak berakhir seiring berakhirnya turnamen ini, karena ketika kita bersatu, kita bisa mencapai prestasi besar, dan kita pasti akan melakukannya… Saya mencintai kalian semua.”

Bellingham tampil gemilang di Piala Dunia 2026, setelah mencetak 6 gol dan memberikan satu assist.