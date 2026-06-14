Jan Paul van Hecke melihat Tottenham Hotspur mengambil langkah besar berkat kabar penting terkait kontrak

Pedro Porro akan menandatangani kontrak baru bersama Tottenham Hotspur, demikian dilaporkan oleh Fabrizio Romano dan The Athletic. Dengan demikian, manajer Roberto De Zerbi berhasil mewujudkan keinginannya.

Bek sayap asal Spanyol ini telah mencapai kesepakatan dengan Spurs dan manajemennya untuk kontrak baru berdurasi panjang. Porro sebelumnya terikat kontrak hingga pertengahan 2028, namun kontrak tersebut kini diubah dan diperpanjang.

Di London, ia akan menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan klub hingga pertengahan 2031, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Selain itu, Porro juga mendapatkan peningkatan gaji.

Manajer De Zerbi memandang bek asal Spanyol ini sebagai pilar penting di Tottenham dan sangat ingin mempertahankannya.

Musim lalu, Spurs lolos dari degradasi ke Championship di fase akhir kompetisi. Mereka akhirnya finis di posisi ketujuh belas, dua poin di atas garis degradasi.

Sementara itu, di London sedang gencar-gencarnya membangun skuad baru. Marcos Senesi baru-baru ini didatangkan secara gratis, sementara Jan Paul van Hecke dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Inggris tersebut.

Perpanjangan kontrak Porro sejalan dengan pembentukan skuad Tottenham. Pemain asal Spanyol itu menjadi salah satu pilar penting Spurs musim lalu, sehingga kesepakatan barunya juga menunjukkan kepada calon pemain baru seperti Van Hecke bahwa klub sedang membangun fondasi yang lebih kuat.