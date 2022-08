"Pertahanan Aneh!" - James Milner & Virgil Van Dijk Kelahi Usai Gol Pertama Manchester United Ke Gawang Liverpool, Ada Apa?

Pertahanan The Reds dikecoh habis-habisan oleh Jadon Sancho, sampai membuat dua anggota tim mereka cekcok di tengah lapangan

James Milner dan Virgil van Dijk terlihat beradu mulut usai Manchester United mencetak gol pembuka ke gawang Liverpool, Selasa (23/8) dini hari WIB.

The Red Devils menyengat The Reds saat membuka duel keduanya di Old Trafford dengan impresif. MU bermain dengan lebih berenergi dan lebih tertata ketimbang rival bebuyutan mereka, dan semua itu membuahkan hasil indah ketika Jadon Sancho mengecoh Milner sebelum menjebol gawang Alisson di menit ke-16.

Setelah menyorot selebrasi Sancho, kamera lalu beralih ke Milner yang terlihat beradu mulut dengan Van Dijk. Diduga, gelandang veteran Inggris itu marah besar terhadap positioning rekannya dalam proses terjadinya gol.

Pandit Micah Richards pun mengkritik usaha bertahan bek Belanda tersebut di gol pertama. Bicara di BBC 5 Live Sport, dia berkata: "Van Dijk cuma berdiri dengan menyilangkan tangan di belakang tubuhnya. Dia benar-benar cuma berdiri di sana."

"Sebuah usaha bertahan yang aneh!"

Tak cuma Milner, fans di media sosial pun turut mengecam Van Dijk di proses gol pertama. Seperti kata Richard, pemain 31 tahun itu memang tak berusaha menutup ruang tembak Sancho sama sekali dan hanya berdiri mematung.

Setan Merah lantas menggandakan keunggulan mereka lewat Marcus Rashford di menit ke-53, sebelum Mohamed Salah memperkecil ketinggalan di menit ke-81. Sayangnya gol penyerang Mesir itu tak cukup untuk menyelematkan The Reds, dan dengan skor 2-1, Man United menggondol kemenangan pertama mereka di Liga Primer Inggris musim 2022/23.

Ketika diminta pendapat soal perkelahian Milner dan Van Dijk, Jugen Klopp mengaku itu hal yang wajar.

"Saya bahkan tak melihat peristiwanya.... Kami tak punya masalah sama sekali kok. Wajar saja kalau semua tidak senang ketika kalah, tapi ini bukan penjelasan, bukan alasan, atau apa pun itu."

"Semua baik-baik saja di sektor itu."