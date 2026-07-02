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Jakob Breum meninggalkan Go Ahead Eagles dan melakukan transfer yang mengesankan ke luar negeri

Transfers
Go Ahead Eagles
Saint-Etienne
J. Breum

Jakob Breum meninggalkan Go Ahead Eagles dan akan bermain untuk AS Saint-Étienne pada musim depan. Hal itu dilaporkan oleh De Stentor pada hari Kamis.

Pemain asal Denmark berusia 22 tahun ini akan bergabung dengan klub populer Prancis tersebut untuk mengejar kembalinya klub ke Ligue 1. Breum masih harus menjalani pemeriksaan medis oleh Saint-Étienne.

Belum jelas berapa jumlah yang akan diterima Go Ahead. Di Deventer, gelandang ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 dan menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 5 juta euro.

Secara total, Breum telah memainkan 105 pertandingan resmi untuk Go Ahead. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 20 gol dan memberikan 17 assist.

Momen terbaik Breum di Belanda adalah saat meraih gelar piala pada tahun 2025. Namun, ia harus absen di final karena cedera kaki.

Club Friendlies
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
TOP Oss crest
TOP Oss
FCO

Saint-Étienne masih merupakan klub besar di Prancis dan telah meraih total sepuluh gelar juara liga. Namun, gelar juara terakhir mereka diraih pada tahun 1981.

Breum diharapkan menjadi sosok kunci yang akan membawa Saint-Étienne kembali ke level tertinggi dari Ligue 2.

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