Jadwal Villarreal vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan melakoni laga berat melawan Villarreal pada jornada ke-21 La Liga 2025/26 di Estadio de la Ceramica, Minggu (25/1) dini hari WIB.

Los Blancos saat ini menempati urutan kedua klasemen dengan raihan 48 poin dari 20 pertandingan, selisih satu poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Setelah gejolak di awal tahun, termasuk kekalahan di final Piala Super Spanyol, pemecatan Xabi Alonso dan kekalahan dari Albacete di Copa del Rey, Madrid asuhan Alvaro Arbeloa kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Levante 2-0 di La Liga sebelum pesta gol ke gawang AS Monaco di Liga Champions.

Di sisi lain, Tim Kapal Selam Kuning berada satu tingkat di bawah Madrid di klasemen La LIga dengan 41 poin dari 19 laga. Setelah menelan kekalahan dari Real Betis dan Ajax di La Liga dan Liga Champions, Villarreal akan berusaha untuk bangkit dan mendapatkan poin untuk menempel ketat Barca dan Madrid.

Selain itu, mereka juga mengusung misi balas dndam setelah dikalahkan Los Blancos 3-1 di Santiago Bernabeu pada Oktober tahun lalu.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Villarreal vs Real Madrid

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-21 La Liga 2025/26 antara Villarreal dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 25 Januati 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Villarreal vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio de la Ceramica

Pertandingan Villarreal melawan Real Madrid pada jornada ke-21 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio de la Ceramica pada Minggu, 25 Januati 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Villarreal

Logan Costa, Willy Kambwala dan Pau Cabanes tidak dapat tampil di pertandingan kali ini karena mengalami cedera.

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Eder Militao, Antonio Rudiger, Ferland Mendy dan Trent Alexander-Arnold karena cedera. Brahim Diaz, yang absen sejak tahun lalu karena menjalani tugas internasional di Piala Afrika, telah kembali dan tersedia untuk laga ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga