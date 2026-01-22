Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoReal Madrid
Yosua Arya

Jadwal Villarreal vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan La Liga 2025/26 antara Villarreal dan Real Madrid, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Real Madrid akan melakoni laga berat melawan Villarreal pada jornada ke-21 La Liga 2025/26 di Estadio de la Ceramica, Minggu (25/1) dini hari WIB.

Los Blancos saat ini menempati urutan kedua klasemen dengan raihan 48 poin dari 20 pertandingan, selisih satu poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Setelah gejolak di awal tahun, termasuk kekalahan di final Piala Super Spanyol, pemecatan Xabi Alonso dan kekalahan dari Albacete di Copa del Rey, Madrid asuhan Alvaro Arbeloa kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Levante 2-0 di La Liga sebelum pesta gol ke gawang AS Monaco di Liga Champions.

Di sisi lain, Tim Kapal Selam Kuning berada satu tingkat di bawah Madrid di klasemen La LIga dengan 41 poin dari 19 laga. Setelah menelan kekalahan dari Real Betis dan Ajax di La Liga dan Liga Champions, Villarreal akan berusaha untuk bangkit dan mendapatkan poin untuk menempel ketat Barca dan Madrid.

Selain itu, mereka juga mengusung misi balas dndam setelah dikalahkan Los Blancos 3-1 di Santiago Bernabeu pada Oktober tahun lalu.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Villarreal vs Real Madrid

Stasiun TVbeIN Sports 1
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-21 La Liga 2025/26 antara Villarreal dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 25 Januati 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Villarreal vs Real Madrid

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio de la Ceramica

Pertandingan Villarreal melawan Real Madrid pada jornada ke-21 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio de la Ceramica pada Minggu, 25 Januati 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Villarreal vs Real Madrid

VillarrealHome team crest

4-4-2

Formasi

4-3-3

Home team crestRMA
1
L. Junior
24
A. Pedraza
8
J. Foyth
26
P. Navarro
12
R. Veiga
20
A. Moleiro
16
T. Partey
10
D. Parejo
17
T. Buchanan
9
G. Mikautadze
7
G. Moreno
1
T. Courtois
18
A. Carreras
24
D. Huijsen
8
F. Valverde
17
R. Asencio
19
D. Ceballos
6
E. Camavinga
5
J. Bellingham
7
Vinicius Junior
10
K. Mbappe
16
G. Garcia

4-3-3

RMAAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Garcia

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Villarreal

Logan Costa, Willy Kambwala dan Pau Cabanes tidak dapat tampil di pertandingan kali ini karena mengalami cedera. 

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Eder Militao, Antonio Rudiger, Ferland Mendy dan Trent Alexander-Arnold karena cedera. Brahim Diaz, yang absen sejak tahun lalu karena menjalani tugas internasional di Piala Afrika, telah kembali dan tersedia untuk laga ini.

Performa Terkini

VIL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Pertemuan

VIL

Last 5 matches

RMA

0

Menang

1

Seri

4

Menang

7

Gol tercipta

15
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

