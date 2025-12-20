Jadwal Villarreal vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan melanjutkan rentetan kemenangan mereka di La Liga ketika bertandang ke markas Villarreal di Estadio de la Ceramica, Minggu (21/12) malam WIB.

Blaugrana saat ini kokoh di puncak klasemen setelah mengoleksi 43 poin dari 17 pertandingan, unggul empat poin dari Real Madrid yang berada di urutan kedua. Pasukan Hansi Flick sukses merebut posisi teratas dari tangan Los Blancos setelah Tim Catalan mampu memanfaatkan hasil-hasil minor tim ibu kota tersebut selama bulan November.

Di sisi lain, Tim Kapal Selam Kuning juga menjalani musim yang fantastis. Mereka kini berada di tempat ketiga dengan catatan 35 poin dari 15 pertandingan, dan kemenangan atas Barca akan membuat peluang mereka untuk merebut posisi kedua dari Madrid terbuka lebar.

Tetapi, Villarreal akan datang ke pertandingan ini setelah secara mengejutkan kalah dari tim divisi kedua Real Racing Club 2-1 di babak 32 besar Copa del Rey, sedangkan Barca sukses mengalahkan Guadalajara dengan skor 2-0 di ajang yang sama.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Villarreal vs Barcelona

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-17 La Liga 2025/26 antara Villarreal dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Villarreal vs Barcelona

LaLiga - LaLiga Estadio de la Ceramica

Pertandingan Villarreal melawan Barcelona pada jornada ke-17 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio de la Ceramica pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Villarreal

Meski tampil mengesankan di La Liga musim ini, Villarreal juga menghadapi badai cedera yang menerpa skuad mereka. Willy Kambwala, Logan Costa, Pau Cabanes, Ramon Terrats, Thomas Partey, Gerard Moreno dan Santiago Mourinho semuanya masih dalam perawatan. Sementara itu, Pape Gueye dan Ilian Akhomach absen karena tampil di Piala Afrika.

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih tidak akan diperkuat Gavi dan Dani Olmo karena mengalami cedera, sementara Ronald Araujo, yang telah kembali dari 'cuti khusus' dan mengikuti sesi latihan, masih diragukan untuk tampil. Selain itu, Pedri juga kemungkinan besar tidak akan diturunkan karena mengalami masalah betis.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga