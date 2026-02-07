Jadwal Valencia vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan melanjutkan perjuangan mereka di La Liga dengan bertandang ke markas Valencia di Mestalla, Senin (9/2) dini hari WIB.

Los Blancos kini bertengger di urutan kedua klasemen La Liga dengan 54 poin dari 22 pertandingan, hanya selisih satu poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Pasukan Alvaro Arbeloa menjalani awal tahun 2026 yang penuh gejolak. Mereka tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey dan gagal lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions, dengan Madrid akan menghadapi Benfica di babak play-off fase gugur.

Di sisi lain, Valencia masih kesulitan untuk bisa bersaing menembus sepuluh besar. Mereka bahkan hanya mampu berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Dari 22 laga sejauh ini, mereka cuma mengumpulkan 23 poin dan hanya berjarak satu poin dari Rayo Vallecano yang berada di zona merah.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Valencia vs Real Madrid

Stasiun TV beIN Sports 3 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-23 La Liga 2025/26 antara Valencia dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports 3 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Valencia vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Mestalla

Pertandingan Valencia melawan Real Madrid pada jornada ke-23 La Liga 2025/26 akan digelar di Mestalla pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Valencia

Valencia tidak akan diperkuat Cristian Rivero karena skorsing, sementara Mouctar Diakhaby dan Thierry Correia karena cedera hamstring.

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid dipastikan tampil tanpa Vinicius Junior karena akumulasi kartu. Arbeloa juga menghadapi sejumlah masalah cedera, dengan Jude Bellingham (hamstring), Eder Militao (hamstring), Ferland Mendy (hamstring) dan Antonio Rudiger (lutut) karena cedera. Meski begitu, Los Blancos juga punya kabar baik karena Trent Alexander-Arnold telah pulih dan diperkirakan akan masuk ke dalam skuad.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

