Jadwal Timnas Wanita Indonesia Vs Thailand: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Wanita Indonesia akan memulai perjuangan mereka di SEA Games 2025 dengan menghadapi tuan rumah Thailand di Chonburi Stadium, Kamis (4/12) malam WIB.
Di bawah arahan pelatih Akira Higashiyama, serangkaian persiapan telah dilakukan oleh Garuda Pertiwi, termasuk laga uji coba melawwan Nepal dan Tionghoa Taipei.
Meski pun di atas kertas Thailand lebih diunggulkan, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia dapat memberikan kejutan, apalagi dengan sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri turut masuk dalam skuad kali ini.
Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...
Cara Menonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand
|Stasiun TV
|-
|Live Streaming
|Vision+
Partai matchday pertama Grup A SEA Games 2025 antara Timnas Indonesia dan Thailand akan disiarkan di layanan streaming Vision+ pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 18:30 malam WIB.
Jadwal Kick-Off Timnas Indonesia vs Thailand
|Kompetisi
|SEA Games 2025
|Kick-off
|Kamis, 4 Desember 2025
18:30 WIB
|Venue
|Chonburi Stadium
Pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand pada matchday pertama Grup A SEA Games 2025 akan digelar di Chonburi Stadium pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 18:30 malam WIB.
Kabar Tim & Skuad
Kabar Tim Indonesia
Sebanyak lima pemain yang berkarier di luar negeri masuk dalam skuad asuhan Akira kali ini. Mereka adalah Iris De Rouw, Emily Julia Nahon, Felicia De Zeeuw, Claudia Scheunemann dan Isa Warps.
Prediksi starting XI Timnas Indonesia
|Posisi
|Pemain
|Kiper
|De Rouw
|Belakang
|Gea, Emily, Vivi, Zahra
|Tengah
|Viny, De Zeeuw, Isa, Claudia, Ajeng
|Depan
|Sheva
Kabar Tim Thailand
Prediksi starting XI Thailand
|Posisi
|Pemain
|Kiper
|Panita
|Belakang
|Saenkhun, Intaraprasit, Jiratanapavibul, Rodthong
|Tengah
|Intamee, Rush, Sonthisawat, Mongkolde
|Depan
|Pengngam, Castine
Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Thailand
|Tanggal
|Pertandingan
|2 Desember 2019
|Thailand 5-1 Indonesia
|24 Januari 2022
|Indonesia 0-4 Thailand
|4 Juli 2022
|Indonesia 0-4 Thailand
|6 Agustus 2025
|Thailand 7-0 Indonesia