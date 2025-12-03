Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Yosua Arya

Jadwal Timnas Wanita Indonesia Vs Thailand: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan SEA Games 2025 antara Timnas Wanita Indonesia dan Thailand, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Timnas Wanita Indonesia akan memulai perjuangan mereka di SEA Games 2025 dengan menghadapi tuan rumah Thailand di Chonburi Stadium, Kamis (4/12) malam WIB.

Di bawah arahan pelatih Akira Higashiyama, serangkaian persiapan telah dilakukan oleh Garuda Pertiwi, termasuk laga uji coba melawwan Nepal dan Tionghoa Taipei.

Meski pun di atas kertas Thailand lebih diunggulkan, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia dapat memberikan kejutan, apalagi dengan sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri turut masuk dalam skuad kali ini.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand

Stasiun TV-
Live StreamingVision+

Partai matchday pertama Grup A SEA Games 2025 antara Timnas Indonesia dan Thailand akan disiarkan di layanan streaming Vision+ pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 18:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Timnas Indonesia vs Thailand

KompetisiSEA Games 2025
Kick-offKamis, 4 Desember 2025
18:30 WIB
VenueChonburi Stadium

Pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand pada matchday pertama Grup A SEA Games 2025 akan digelar di Chonburi Stadium pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 18:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia

Sebanyak lima pemain yang berkarier di luar negeri masuk dalam skuad asuhan Akira kali ini. Mereka adalah Iris De Rouw, Emily Julia Nahon, Felicia De Zeeuw, Claudia Scheunemann dan Isa Warps.

Prediksi starting XI Timnas Indonesia

PosisiPemain
KiperDe Rouw
BelakangGea, Emily, Vivi, Zahra
TengahViny, De Zeeuw, Isa, Claudia, Ajeng
DepanSheva

Kabar Tim Thailand

Prediksi starting XI Thailand

PosisiPemain
KiperPanita
BelakangSaenkhun, Intaraprasit, Jiratanapavibul, Rodthong
TengahIntamee, Rush, Sonthisawat, Mongkolde
DepanPengngam, Castine

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Thailand

TanggalPertandingan
2 Desember 2019Thailand 5-1 Indonesia
24 Januari 2022Indonesia 0-4 Thailand
4 Juli 2022Indonesia 0-4 Thailand
6 Agustus 2025Thailand 7-0 Indonesia

