Jadwal Timnas Wanita Indonesia Vs Thailand: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Setelah dihancurkan Vietnam lima gol tanpa balas di babak semi-final SEA Games 2025, Timnas Wanita Indonesia kini mengalihkan fokus pada perebutan Medali Perunggug. Garuda Pertiwi akan menghadapi tuan rumah Thailand di Chonburi Stadium, Rabu (17/12) sore WIB.

Ini menjadi pertemuan kedua Timnas Indonesia dan Thailand di ajang SEA Games 2025, dengan sebelumnya Garuda Pertiwi harus mengakui keunggulan Tim Gajah Perang dengan skor telak 8-0.

Meski begitu, tim asuhan Akira Higashiyama tidak akan mengibarkan bendera putih di awal dan akan berjuang untuk bisa meraih hasil positif sekaligus balas dendam setelah dihancurkan di pertemuan sebelumnya.

Thailand sendiri gagal melaju ke final setelah menelan kekalahan dari Filipina lewat adu penalti dengan skor 4-2 usai bermain imbang 1-1 selama waktu normal.

Namun, dengn menyandang status tuan rumah, Tim Gajah Perang jelas tidak ingin mengakhiri turnamen dengan tangan hampa, apalagi mereka berhasil menumbangkan Garuda Pertiwi di fase grup.

Cara Menonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand

Stasiun TV - Live Streaming Vision+

Partai perebutan Medali Perunggu SEA Games 2025 antara Timnas Wanita Indonesia dan Thailand akan disiarkan di layanan streaming Vision+ pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 15:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Timnas Indonesia vs Thailand

Kompetisi SEA Games 2025 Kick-off Rabu, 17 Desember 2025

15:30 WIB Venue Chonburi Stadium

Pertandingan Timnas Wanita Indonesia melawan Thailand pada perebutan Medali Perunggu SEA Games 2025 akan digelar di Chonburi Stadium pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 15:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia

Prediksi starting XI Timnas Indonesia

Posisi Pemain Kiper De Rouw Belakang Gea Yumanda, Safira Ika, Emily Nahon, Zahra Muzdalifah Tengah Felicia De Zeeuw, Viny Silfianus, Rodilah, Isa Warps Depan Sheva Imut, Claudia Scheunemann

Kabar Tim Thailand

Prediksi starting XI Thailand

Posisi Pemain Kiper Tichanat Satchin Belakang Chatchawan Rodthong, Panitha Jiratanaphibun, Sunisa Srangthaisong, Supaporn Inthraprasit Tengah Pluemjai Sontisawat, Saowalak Phengam, Pitsamai Sornsai, Pattaranan Aupachai Depan Jiraporn Mongkoldee, Natalie Ngosuwan

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Thailand

Tanggal Pertandingan Kompetisi 2 Desember 2019 Thailand 5-1 Indonesia SEA Games 2019 24 Januari 2022 Indonesia 0-4 Thailand Piala Asia Wanita 2022 4 Juli 2022 Indonesia 0-4 Thailand Piala AFF Wanita 2022 6 Agustus 2025 Thailand 7-0 Indonesia Piala AFF Wanita 2025 4 Desember 2025 Thailand 8-0 Indonesia SEA Games 2025

