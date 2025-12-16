Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Selebrasi timnas wanita Indonesia vs Singapura SEA Games 2025Timnas Indonesia
TONTON LIVE DI VISIO+
Yosua Arya

Jadwal Timnas Wanita Indonesia Vs Thailand: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan SEA Games 2025 antara Timnas Wanita Indonesia vs Thailand, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Setelah dihancurkan Vietnam lima gol tanpa balas di babak semi-final SEA Games 2025, Timnas Wanita Indonesia kini mengalihkan fokus pada perebutan Medali Perunggug. Garuda Pertiwi akan menghadapi tuan rumah Thailand di Chonburi Stadium, Rabu (17/12) sore WIB.

Ini menjadi pertemuan kedua Timnas Indonesia dan Thailand di ajang SEA Games 2025, dengan sebelumnya Garuda Pertiwi harus mengakui keunggulan Tim Gajah Perang dengan skor telak 8-0.

Meski begitu, tim asuhan Akira Higashiyama tidak akan mengibarkan bendera putih di awal dan akan berjuang untuk bisa meraih hasil positif sekaligus balas dendam setelah dihancurkan di pertemuan sebelumnya.

Thailand sendiri gagal melaju ke final setelah menelan kekalahan dari Filipina lewat adu penalti dengan skor 4-2 usai bermain imbang 1-1 selama waktu normal.

Namun, dengn menyandang status tuan rumah, Tim Gajah Perang jelas tidak ingin mengakhiri turnamen dengan tangan hampa, apalagi mereka berhasil menumbangkan Garuda Pertiwi di fase grup.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand

Stasiun TV-
Live StreamingVision+

Partai perebutan Medali Perunggu SEA Games 2025 antara Timnas Wanita Indonesia dan Thailand akan disiarkan di layanan streaming Vision+ pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 15:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Timnas Indonesia vs Thailand

KompetisiSEA Games 2025
Kick-offRabu, 17 Desember 2025
15:30 WIB
VenueChonburi Stadium

Pertandingan Timnas Wanita Indonesia melawan Thailand pada perebutan Medali Perunggu SEA Games 2025 akan digelar di Chonburi Stadium pada Rabu, 17 Desember 2025 pukul 15:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia

Prediksi starting XI Timnas Indonesia

PosisiPemain
KiperDe Rouw
BelakangGea Yumanda, Safira Ika, Emily Nahon, Zahra Muzdalifah
TengahFelicia De Zeeuw, Viny Silfianus, Rodilah, Isa Warps
DepanSheva Imut, Claudia Scheunemann

Kabar Tim Thailand

Prediksi starting XI Thailand

PosisiPemain
KiperTichanat Satchin
BelakangChatchawan Rodthong, Panitha Jiratanaphibun, Sunisa Srangthaisong, Supaporn Inthraprasit
TengahPluemjai Sontisawat, Saowalak Phengam, Pitsamai Sornsai, Pattaranan Aupachai
DepanJiraporn Mongkoldee, Natalie Ngosuwan

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Thailand

TanggalPertandinganKompetisi
2 Desember 2019Thailand 5-1 IndonesiaSEA Games 2019
24 Januari 2022Indonesia 0-4 ThailandPiala Asia Wanita 2022
4 Juli 2022Indonesia 0-4 ThailandPiala AFF Wanita 2022
6 Agustus 2025Thailand 7-0 IndonesiaPiala AFF Wanita 2025
4 Desember 2025Thailand 8-0 IndonesiaSEA Games 2025

Simak Juga

Iklan

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0