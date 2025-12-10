Jadwal Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar U-22: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Indonesia U-22 akan melakoni pertandingan hidup-mati ketika menghadapi Myanmar U-22 pada matchday terakhir Grup C SEA Games 2025 di 700th Anniversary Stadium, Jumat (12/12) malam WIB.

Skuad asuhan Indra Sjafri saat ini berada di urutan kedua klasemen, dengan Ivar Jenner dkk menelan kekalahan tipis 1-0 pada laga pembuka melawan Filipina.

The Azkals kini telah memastikan tiket ke fase berikutnya dengan status juara grup setelah sebelumnya juga sukses menumbangkan Myanmar U-22 dengan skor 2-0.

Asa Garuda Muda untuk bisa melaju ke babak gugur jelas cukup berat. Di klasemen peringkat dua terbaik mereka kini berada di urutan ketiga dengan nol poin, sementara Vietnam U-22 berada di posisi teratas dengan koleksi tiga poin - dan akan menghadapi Malaysia U-22 di pertandingan terakhir.

hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Indonesia U-22 vs Myanmar U-22

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Partai matchday ketiga Grup C SEA Games 2025 cabor sepakbola putra antara Timnas Indonesia U-22 dan Myanmar U-22 akan disiarkan di RCTI dan layanan streaming Vision+ pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 18:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Indonesia U-22 vs Myanmar U-22

Pertandingan Timnas Indonesia U-22 melawan Myanmar U-22 pada matchday ketiga Grup C SEA Games 2025 cabor sepakbola akan digelar di 700th Anniversary Stadium pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 18:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia U-22

Indra Sjafri akan menurunkan skuad terbaiknya di pertandingan kali ini demi meraih tiga poin krusial. Pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struick, Dion Markx, Mauro Zijlstra dan Dony Tri Pamungkas akan tetap menjadi andalan sejak menit awal.

Kabar Tim Myanmar U-22

Meski di atas kertas Garuda Muda lebih diunggulkan, Myanmar U-22 jelas tidak akan menyerah begitu saja. Kapten Zaw Win Thein bakal terus menjadi motor serangan tim, sementara Ar Kar Kyaw, Than Toe Aung, Aung Thika dan Saw Myo Zaw diperkirakan juga akan turun sebagai starter.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

INA Last 1 matches MNM 1 Menang 0 Seri 0 Menang Indonesia U22 5 - 0 Myanmar U22 5 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

