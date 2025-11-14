Jadwal Timnas Indonesia U-22 Vs Mali U-22: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Timnas Indonesia U-22 akan menjajal kekuatan Mali U-22 dalam rangka pertandingan uji coba internasional di Stadion Pakansari, Sabtu (15/11) malam WIB.

Pertandingan ini menjadi persiapan Garuda Muda jelang SEA Games 2025 di Thailand. Pelatih Indra Sjafri tentu saja akan memaksimalkan kesempatan ini untuk menilai kesiapan tim dan menentukan komposisi skuad terbaiknya untuk kompetisi mendatang.

Mali tentu saja bukanlah lawan yang mudah. Dikenal dengan fisik yang kuat dan cepat, Les Aigles akan menjadi ujian berat bagi Garuda Muda.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Indonesia U-22 vs Mali U-22

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai uji coba internasional antara Indonesia U-22 dan Mali U-22 akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Sabtu, 15 November 2025 pukul 20:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Indonesia U-22 vs Mali U-22

Kompetisi Uji Coba Kick-off Sabtu, 15 November 2025 Venue Stadion Pakansari

Pertandingan Timnas Indonesia U-22 melawan Mali U-22 pada uji coba internasional akan digelar di Stadion Pakansari pada Sabtu, 15 November 2025 pukul 20:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Indonesia U-22

Indra Sjafri sebelumnya telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Tetapi, selama TC berlangsung, sebanyak tiga pemain tambahan bergabung. Mereka adalah Luke Keet, Reycredo Beremanda dan Muhammad Mishbah.

Prediksi starting XI Timnas Indonesia U-22

Posisi Pemain Kiper Cahya Supriadi Belakang Kakang Rudianto, Kadek Arel, Dion Markx, Dony Tri Pamungkas Tengah Robi Darwis, Ivar Jenner, Arkhan Fikri Depan Luke Keet, Mauro Zijlstra, Rayhan Hannan

Kabar Tim Mali U-22

Mali datang ke Indonesia membawa 20 pemain di bawah asuhan pelatih Foussini Diawara. Dalam daftar tersebut, sejumlah pemain yang berkarier di Eropa turut dibawa, termasuk wonderkid Manchester United Sekou Kone. Selain itu, pemain muda Bayer Leverkusen Issa Traore juga masuk dalam daftar.

Prediksi starting XI Mali U-22

Posisi Pemain Kiper M. Sissoko Belakang Soukouna, I. Traore, S. Doucoure, Y. Fofana Tengah Kone, Makalou

I. Kanate, Sidibe, Coulibaly Depan P. Sissoko

