Jadwal Thailand U-22 vs Vietnam U-22: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Thailand U-22 mengusung ambisi mengembalikan status mereka sebagai raja SEA Games dengan tekad menaklukkan Vietnam U-22 di pertandingan final cabang sepakbola multievent olahraga se-Asia Tenggara ini.

The Young War Elephant sudah merindukan medali emas yang terakhir kali mereka raih pada 2017. Dalam dua penyelenggaraan sebelumnya, Thailand nyaris mewujudkan itu, tetapi kandas di hadapan Vietnam dan Indonesia.

Thailand pun tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengembalikan status tersebut, mengingat mereka bermain di hadapan fansnya, apalagi lawan yang dihadapi merupakan salah satu rival di kawasan ASEAN. Kemenangan atas Vietnam tentunya sangat penting untuk mengangkat gengsi mereka.

Di lain sisi, Vietnam tidak ingin mengulang kesalahan dua tahun lalu. Selepas dua penyelenggaraan berturut-turut menggondol medali emas, ambisi Vietnam mencetak hat-trick digagalkan Indonesia.

Tim besutan Kim Sang-sik tersebut berharap hasil final 2021 terulang lagi pada kesempatan ini. Saat itu, Vietnam menaklukkan Thailand dengan skor tipis 1-0 di Stadion My Dinh.

Cara Menonton Pertandingan Thailand U-22 Vs Vietnam U-22

Stasiun TV GTV Live Streaming Vision+

Pertandingan final SEA Games 2025 antara Thailand U-22 dan Vietnam U-22 akan disiarkan di stasiun televisi nasional GTV, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vision+, Kamis (18/12) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Thailand U-22 Vs Vietnam U-22

Sepak mula Thailand U-22 kontra Vietnam U-22 di pertandingan final SEA Games 2025 dilangsungkan, Kamis (18/12) pukul 19:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Rajamangala.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Thailand U-22

Yotsakorn Burapha menjadi andalan Thailand dalam urusan menjebol gawang lawan. Dia sudah menyumbang enam dari sepuluh gol yang diciptakan Thailand, dan piawai dalam mengeksekusi set piece. Yotsakorn akan mendapat dukungan dari Siraphop Wandee yang kerap menjadi penyerang lubang. Sementara Kakana Khamyok bakal menjadi penghubung antara lini belakang dan depan.

Kabar Tim Vietnam U-22

Nguyen Dinh Bac sedang mendapatkan sinarnya di SEA Games kali ini, dan Vietnam U-22 menaruh harapan kepada striker Hanoi Police FC. Dinh Bac menyabet man of the match dalam tiga pertandingan. Meski hanya mengoleksi dua gol, Dinh Bach mempunyai akurasi umpan yang bagus lewat dua asis yang dia ciptakan. Sementara Khuat Van Khang merupakan motor permainan Vietnam U-22.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

THD Last 1 matches VIE 0 Menang 1 Seri 0 Menang Vietnam U22 1 - 1 Thailand U22 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

