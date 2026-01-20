Jadwal Slavia Praha vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan bertandang ke markas Slavia Praha di Fortuna Arena pada matchday ketujuh fase liga Liga Champions 2025/26, Kamis (22/1) dini hari WIB.

Tim Catalan saat ini berda di urutan ke-15 klasemen dengan raihan sepuluh poin dari enam pertandingan, selisih dua poin dari delapan besar, zona yang otomatis lolos ke babak 16 besar.

Dari enam pertandingan di ajang tersebut, Blaugrana meraih tiga kemenangan, satu kali imbang dan dua kali kalah - termasuk kekalahan dari Paris Saint-Germain dan Chelsea pada Oktober serta November lalu.

Di sisi lain, asa Slavia Praha untuk bisa lolos, baik lolos langsung maupun lewat jalur play-off, tampak mustahil. Mereka saat ini berada di peringkat ke-33 setelah hanya mampu meraih tiga poin dari enam pertandingan.

Mereka bahkan belum mengukir satu kemenangan pun di Liga Champions musim ini, dengan poin-poin tersebut diraih lewat tiga hasil imbang, masing-masing melawan Bodo/Glimt, Atalanta dan Athletic Bilbao.

Cara Menonton Pertandingan Slavia Praha vs Barcelona

Stasiun TV beIN Sports Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai matchday ketujuh fase liga Liga Champions 2025/26 antara Slavia Praha dan Barcelona akan disiarkan di beIN sports serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 22 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Slavia Praha vs Barcelona

Champions League - Champions League Fortuna Arena

Pertandingan Slavia Praha melawan Barcelona pada matchday ketujuh fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Fortuna Arena pada Kamis, 22 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain 6 Gavi

15 A. Christensen

Kabar Tim Slavia Praha

Slavia Praha, yang belum memainkan pertandingan kompetitif selama lebih dari sebulan, tidak memiliki masalah cedera atau skorsing menjelang pertandingan kali ini. Tampil dengan skuad terbaik, tim tuan rumah jelas berharap bisa mengamankan paling tidak satu poin demi menjegal langkah Barcelona untuk lolos otomatis.

Kabar Tim Barcelona

Barcelona telah mengumumkan daftar skuad mereka untuk pertandingan ini. Gavi dan Andreas Christensen, yang mengalami cedera, tidak masuk dalam skuad, sementara Lamine Yamal dan Ferran Torres juga absen.

Penjaga gawang veteran Marc-Andre ter Stegen dicoret dari skuad ini karena dilaporkan tengah menyelesaikan kepindahannya ke Girona.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

SLP Last 2 matches BAR 0 Menang 1 Seri 1 Menang Barcelona 0 - 0 Slavia Praha

Slavia Praha 1 - 2 Barcelona 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

