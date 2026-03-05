Jadwal Six Nations 2026: Daftar lengkap pertandingan dan cara menonton atau streaming semua pertandingan

Piala Enam Negara 2026 semakin dekat, dan kami telah memastikan Anda tidak perlu repot mencari tahu kapan pertandingan akan digelar dan, yang paling penting, bagaimana cara menontonnya. Dari juara bertahan Prancis hingga Skotlandia yang menghibur dan Italia yang terus berkembang - ikuti perkembangan tim favorit Anda.

Antoine Dupont kembali memimpin tim Prancis yang telah bertransformasi dari gaya bermain yang penuh gaya menjadi kekuatan fisik yang menakutkan, dan saat ini memegang trofi Six Nations. Dengan pemain-pemain raksasa seperti Emmanuel Meafou dan Posolo Tuilagi yang kini sepenuhnya terintegrasi, Prancis memiliki kedalaman kekuatan mentah yang tak tertandingi di Hemisfer Utara.

Sementara itu, Inggris merebut kembali Calcutta Cup pada 2025 dan menutup kampanye mereka dengan performa terbaik di Kejuaraan dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Steve Borthwick, mereka merespons penurunan performa di akhir pertandingan krusial dengan mengembangkan bangku cadangan yang mampu memberikan dampak menghancurkan di kuarter terakhir. Sistem pertahanan, yang awalnya dipimpin Felix Jones dan kini Joe El-Abd, telah berkembang dari pertahanan yang terburu-buru menjadi pertahanan lipat yang canggih.

Irlandia memasuki tahun 2025 sebagai tolok ukur, namun menunjukkan tanda-tanda kelemahan struktural selama kekalahan dalam Quilter Nations Series melawan raksasa-raksasa Hemisfer Selatan. Generasi emas para pemimpin sedang mengalami transisi, dengan fokus baru pada visi jangka panjang Andy Farrell dan persaingan untuk jersey nomor 10 antara Jack Crowley dan Sam Prendergast.

Skotlandia tetap menjadi tim yang menghibur, namun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan kegagalan yang menyakitkan. Meskipun membuat sejumlah terobosan bersih yang mengesankan, mereka kesulitan mengubah tekanan konsisten menjadi poin di sepertiga akhir lapangan. Tim Bath milik Finn Russell juga mulai lebih fokus pada permainan depan daripada menggunakan fly-half untuk merobohkan pertahanan lawan. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penampilannya untuk Skotlandia di Kejuaraan ini?

Satu hal yang pasti, setiap dari 15 pertandingan yang akan datang memiliki sudut pandang atau cerita unik, dan kita pasti akan menyaksikan pertandingan sepihak, kejutan yang mengagetkan, dan drama yang menegangkan dalam beberapa minggu ke depan. Biarkan GOAL menunjukkan jadwal lengkap Six Nations 2026 dan cara menonton atau streaming setiap pertandingannya.

Kapan Kejuaraan Six Nations 2026 berlangsung?

Six Nations 2026 akan berlangsung tahun ini mulai Kamis, 5 Januari, hingga Sabtu, 14 Maret, dengan 15 pertandingan digelar selama lima akhir pekan. Setiap putaran terdiri dari tiga pertandingan, dengan semua tim bermain di setiap putaran.

Turnamen ini dimainkan dalam format liga, di mana setiap tim bertanding melawan tim lainnya. Tim yang berada di puncak klasemen pada akhir kompetisi akan memenangkan Six Nations. Grand Slam diraih jika satu tim memenangkan semua lima pertandingan selama turnamen, seperti yang dilakukan Irlandia pada 2023.

Apa yang telah terjadi sejauh ini?

Six Nations 2026 saat ini memasuki fase akhir, dan turnamen ini penuh dengan kejutan. Kita akan memasuki Putaran 4, dengan Prancis terlihat seperti kekuatan yang tak terbendung sementara beberapa tim besar lainnya terkejut dengan hasil yang mengejutkan.

Dengan Antoine Dupont kembali mengenakan ban kapten, Prancis tampil sempurna. Mereka menghancurkan Irlandia (36–14) dan Wales (54–12) sebelum mengalahkan Italia. Saat ini, mereka unggul empat poin dan tampak sebagai favorit untuk meraih Grand Slam di putaran final melawan Inggris.

Kejutan terbesar turnamen terjadi di Putaran 3, di mana Irlandia mencatat kemenangan bersejarah 42–21 atas Inggris di Twickenham. Ini merupakan kekalahan kandang terburuk Inggris dari Irlandia, mendorong Steve Borthwick untuk melakukan sembilan perubahan pada skuadnya untuk perjalanan ke Roma.

Italia memulai turnamen dengan kemenangan mengejutkan 18–15 atas Skotlandia di bawah hujan di Roma. Sejak itu, Skotlandia bangkit dengan luar biasa, mengalahkan Inggris di Calcutta Cup dan mengungguli Wales untuk duduk di posisi kedua klasemen.

Wales saat ini sedang mengalami rekor kekalahan 14 pertandingan berturut-turut di Six Nations. Di bawah kepemimpinan baru, mereka kesulitan menemukan ritme, meskipun mereka hampir menang melawan Skotlandia pekan lalu dengan selisih tiga poin.

Jadwal Six Nations 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi 5 Februari Prancis vs Irlandia Stade de France 7 Februari Italia vs Skotlandia Stadio Olimpico 7 Februari Inggris vs Wales Allianz Arena 14 Februari Irlandia vs Italia Aviva Stadium 14 Februari Skotlandia vs Inggris Scottish Gas Murrayfield 15 Februari Wales vs Prancis Principality Stadium 21 Februari Inggris vs Irlandia Stadion Allianz 21 Februari Wales vs Skotlandia Stadion Principality 22 Februari Prancis vs Italia Stade Pierre Mauroy 6 Maret Irlandia vs Wales Aviva Stadium 7 Maret Skotlandia vs Prancis Scottish Gas Murrayfield 7 Maret Italia vs Inggris Stadio Olimpico 14 Mar Irlandia vs Skotlandia Stadion Aviva 14 Maret Wales vs Italia Stadion Principality 14 Maret Prancis vs Inggris Stade de France

🌍 Cara menonton Six Nations 2026 di seluruh dunia

Di banyak negara di dunia, Anda dapat menonton Six Nations secara gratis. Hal ini karena Six Nations telah diberikan status perlindungan di negara-negara tempatnya dimainkan, artinya pertandingan tersebut ditayangkan secara gratis di stasiun televisi publik. Apakah status ini akan tetap berlaku di masa depan masih belum jelas, namun penayangan gratis yang luas untuk Six Nations 2026 masih tersedia.

Negara Jaringan Streaming 🇬🇧 Inggris BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlandia RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 Prancis France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Italia Sky Sport / TV8 🇺🇸 Amerika Serikat NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Australia Stan Sport 🇳🇿 Selandia Baru Sky Sport NZ 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport

🛜 Cara menonton Six Nations dengan VPN

Jika pertandingan Six Nations tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton pertandingan tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda.