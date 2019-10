Ini Jadwal Sepakbola Putra SEA Games 2019

Pada laga perdana, Indonesia akan bertemu Thailand, 26 November mendatang.

Panitia pelaksana SEA Games 2019 akhirnya merilis jadwal untuk cabang olahraga (cabor) sepakbola putra. Cabor ini akan diikuti 11 negara yang terbagi dalam dua grup.

Grup A dihuni tuan rumah Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Sedangkan grup B ditempati oleh , Indonesia, , Laos, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Dari jadwal yang ada, Indonesia yang dilatih Indra Sjafri akan langsung berhadapan dengan tim kuat pada laga perdana. Pertandingan kedua tim akan digelar di Stadion Rizal Memorial, 26 November 2019.

Ada tiga stadion yang disiapkan untuk cabor sepakbola putra. Selain Rizal Memorial, terdapat pula Stadion Sepakbola Binan dan Imus, Cavite. Cabor ini akan diselenggarakan pada 25 November-10 Desember 2019.

Berikut jadwal pertandingan cabor sepakbola putra SEA Games 2019:

25 November 2019

Malaysia vs Myanmar, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Filipina vs Kamboja, 20.00, Stadion Rizal Memorial

26 November 2019

Thailand vs Indonesia, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Vietnam vs Brunei, 16.00, Imus, Cavite

Laos vs Singapura, 20.00, Stadion Rizal Memorial

27 November 2019

Myanmar vs Filipina, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Kamboja vs Timor Leste, 20.00, Stadion Rizal Memorial

28 November 2019

Vietnam vs Laos, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

Brunei vs Thailand, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Indonesia vs Singapura, 20.00, Stadion Rizal Memorial

29 November 2019

Timor Leste vs Myanmar, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Filipina vs Malaysia, 20.00, Stadion Rizal Memorial

1 Desember 2019

Thailand vs Singapura, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

Laos vs Brunei, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Vietnam vs Indonesia, 20.00, Stadion Rizal Memorial

2 Desember 2019

Malaysia vs Timor Leste, 20.00, Stadion Rizal Memorial

Myanmar vs Kamboja, 20.00, Stadion Sepakbola Binan

3 Desember 2019

Indonesia vs Brunei, 20.00, Stadion Sepakbola Binan

Laos vs Thailand, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Singapura vs Vietnam, 20.00, Stadion Rizal Memorial

4 Desember 2019

Kamboja vs Malaysia, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Timor Leste vs Filipina, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

5 Desember 2019

Brunei vs Singapura, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Indonesia vs Laos, 16.00, Imus, Cavite

Vietnam vs Thailand, 16.00, Stadion Sepakbola Binan

7 Desember 2019

Semi-final juara grup A vs Runner-up grup B, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Semi-final juara grup B vs Runner-up grup A, 20.00, Stadion Rizal Memorial

10 Desember 2019

Perebutan tempat ketiga, 16.00, Stadion Rizal Memorial

Final, 20.00, Stadion Rizal Memorial

Keterangan: Waktu kick-off mengikuti daerah setempat.