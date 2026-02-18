Jadwal Semen Padang vs Malut United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Semen Padang akan berupaya untuk mengamankan poin penuh ketika menjamu Malut United pada pekan ke-22 Super League 2025/26 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (20/2) malam WIB.

Tim Kabau Sirah saat ini sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Dari 21 pertandingan sejauh ini, mereka hanya mengumpulkan 15 poin dan berjarak dua poin dari PSBS Biak yang berada satu tingkat di atas mereka di zona aman.

Semen Padang sebenarnya berhasil meraih kemenangan penting ketika mengalahkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0 pada awal bulan ini. Tetapi, mereka kembali tumbang saat menghadapi Arema FC akhir pekan lalu, di mana mereka kalah telak 3-0.

Di sisi lain, Malut United masih kokoh di empat besar. Mereka mengoleksi 40 poin dari 21 laga dan hanya berjarak tujuh poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung (20 pertandingan). Laskar Kie Raha jelas akan menargetkan untuk bisa bersaing gelar hingga akhir musim, dengan persaingan di empat besar masih bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Semen Padang vs Malut United

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-22 Super League 2025/26 antara Semen Padang dan Malut United akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Jumat, 20 Februari 2026 pukul 21:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Semen Padang vs Malut United

Pertandingan Semen Padang melawan Malut United pada pekan ke-22 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat, 20 Februari 2026 pukul 21:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Semen Padang

Teguh Amiruddin tidak dapat tampil di pertandingan kali ini karena cedera. Dan selain penjaga gawang tersebut, seluruh skuad Semen Padang akan tersedia untuk laga ini, termasuk Ravy Tsouka, Jaime Giraldo dan Guillermo Fernandez.

Kabar Tim Malut United

Malut United akan tampil dengan skuad terbaiknya di laga ini, dengan tidak ada masalah cedera atau pun akumulasi dalam skuad mereka. Pemain-pemain seperti Yakob Sayuri, Ciro Alves, David Da Silva hingga Tyronne diprediksi akan menjadi andalan sejak menit awal.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga