Jadwal Selangor FC Vs Persib Bandung: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung tidak ingin terpeleset dalam upaya mereka melicinkan jalan ke babak knock-out Liga Champions Asia (LCA) 2 dengan tekad mengalahkan Selangor FC di Petaling Jaya.

Maung Bandung saat ini memuncaki klasemen sementara dengan tujuh poin. Jika memenangi laga nanti malam, Persib tinggal mencari tiga angka tambahan di matchday kelima untuk memastikan lolos dari fase grup.

Persib juga mempunyai modal bagus menyambut laga ini. Di samping menaklukkan Selangor di pertemuan pertama pada bulan lalu, mereka juga kerap menuai hasil positif saat melakoni laga tandang LCA 2.

Di lain sisi, pertarungan ini menjadi penentu nasib Selangor bertahan di LCA 2. Kekalahan membuat mereka akan berada di ujung tanduk, bahak tak menutup kemungkinan tersingkir lebih cepat bila Bangkok United mengalahkan Lion City Sailors.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Selangor dan Persib, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Selangor Vs Persib

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Matchday keempat Grup G Liga Champions Asia 2 antara Selangor dan Persib akan disiarkan di stasiun televisi RCTI, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vision+, Kamis (6/11) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Selangor Vs Persib

Sepak mula pertandingan Selangor dan Persib di matchday keempat Grup G Liga Champions Asia 2 pada, Kamis (6/11) pukul 19:15 WIB, dan akan digelar di Stadion MBPJ.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Selangor

Gergasi Merah dalam situasi tidak menyenangkan untuk pertandingan ini, karena banyak pemain pilar yang bakal absen. Faisal Halim kemungkinan absen setelah tidak hadir dalam sesi latihan terakhir. Faisal menambah daftar pemain yang menghilang dari daftar mengikuti jejak Noor Al-Rawabdeh, Mukhairi Ajmal Mahadi, Sharul Nazeem Zulpakar, dan Ahmad Zikri Khalili.

Kabar Tim Persib

Pangeran Biru tidak menghadapi kendala pemain, kecuali Federico Barba yang sedang sakit demam. Namun itu tidak terlalu mengkhawatirkan, karena Persib masih mempunyai Frans Putros yang di pertemuan pertama melawan Selangor duduk di bangku cadangan. Marc Klok tetap menjadi motor di lini tengah dengan didampingi Adam Alis untuk mendukung mesin gol yang telah menyumbang dua gol di ajang ini, Andrew Jung.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

SEL Last 1 matches PEB 0 Menang 0 Seri 1 Menang Persib Bandung 2 - 0 Selangor 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

