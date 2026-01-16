Jadwal Real Sociedad vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan bertandang ke markas Real Sociedad di Reale Arena pada jornada ke-20 La Liga 2025/26, Senin (19/1) dini hari WIB.

Tim Catalan saat ini berada di puncak klasemen dengan perolehan 49 poin dari 19 pertandingan, unggul empat poin dari Real Madrid yang berada di urutan kedua.

Pasukan Hansi Flick jelas menatap duel kali ini dengan penuh percaya diri, apalagi mereka sedang dalam tren positif 11 kemenangan berturut-turut - termasuk mengalahkan Los Blancos 3-2 di final Piala Super Spanyol awal pekan ini.

Sementara itu, Sociedad tengah menjalani paruh pertama musim yang sulit. Dari 19 pertandingan, mereka hanya mampu mengukir lima kemenangan, catatan yang membuat mereka kini berada di urutan ke-11 klasemen dengan 21 poin.

Setelah dalam lima pertandingan tanpa kemenangan, mereka akhirnya sukses mengukir tiga poin ketika menumbangkan Getafe 2-1 akhir pekan lalu, sebelum menyingkirkan Osasuna lewat adu penalti di babak 16 besar Copa del Rey.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Sociedad vs Barcelona

Partai jornada ke-20 La Liga 2025/26 antara Real Sociedad dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Senin, 19 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Sociedad vs Barcelona

LaLiga - LaLiga Reale Arena

Pertandingan Real Sociedad melawan Barcelona pada jornada ke-20 La Liga 2025/26 akan digelar di Reale Arena pada Senin, 19 Januari 2026 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 9 O. Oskarsson Cedera dan Larangan Bermain 6 Gavi

15 A. Christensen

Kabar Tim Real Sociedad

Inaki Ruperez dipastikan absen karena cedera, sementara Yangel Herrera dan Orri Oskarsson masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Kabar Tim Barcelona

Barcelona masih tanpa Gavi dan Andreas Christensen, dengan keduanya masih menjalani pemulihan cedera lutut. Tetapi, Hansi Flick akan senang dengan skuadnya yang berada dalam kondisi prima kali ini, termasuk pemain baru muka lama Joao Cancelo - yang berpotensi melakoni debutnya di pertandingan kali ini.

