Jadwal Real Madrid vs Valencia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan menghadapi Valencia pada jornada ke-11 La Liga 2025/26 di Santiago Bernabeu, Minggu (2/11) dini hari WIB.

Pasukan Xabi Alonso jelas menargetkan empat kemenangan berturut-turut mereka di liga untuk menjaga posisi mereka tetap berada di puncak klasemen. Los Blancos kini unggul lima poin dari Barcelona, yang kalah dari Madrid 2-1 pekan lalu.

Los Merengues hampir sempurna musim ini, memenangkan sembilan dari sepuluh pertandingan - dengan satu-satunya kekalahan mereka terjadi di La Liga saat tumbang melawan rival sekota, Atletico Madrid.

Di sisi lain, Valencia datang ke pertandingan ini dengan modal penting setelah menghajar Maracena lima gol tanpa balas di Copa del Rey.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa Los Che benar-benar mengecewakan di La Liga musim ini. Dari sepuluh pertandingan, mereka hanya mampu meraih dua kemenangan dan telah menelan lima kekalahan. Catatan tersebut membut mereka berada di zona merah dengan raihan hanya sembilan poin.

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Valencia

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-11 La Liga 2025/26 antara Real Madrid dan Valencia akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 2 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Valencia

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Valencia pada jornada ke-11 La Liga 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu, 2 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid mendapat kabar pahit setelah Dani Carvajal kembali mengalami cedera lutut yang cukup serius ketika tampil melawan Barcelona.

Selain itu, Antonio Rudiger dan David Alaba juga masih absen karena cedera, sedangkan Andriy Lunin tidak dapat tampil karena skorsing.

Kabar Tim Valencia

Valencia masih menghadapi sejumlah masalah cedera dalam skuadnya. Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani dan Dimitri Foulquier terpaksa absen karena cedera. Sementara itu, Lucas Beltran dan Filip Ugrinic masih diragukan tampil, dan akan menunggu hingga menit-menit terakhir untuk memutuskan apakah mereka akan masuk skuad.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

