LaLiga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoValencia
Yosua Arya

Jadwal Real Madrid vs Valencia: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan La Liga 2025/26 antara Real Madrid dan Valencia, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Real Madrid akan menghadapi Valencia pada jornada ke-11 La Liga 2025/26 di Santiago Bernabeu, Minggu (2/11) dini hari WIB.

Pasukan Xabi Alonso jelas menargetkan empat kemenangan berturut-turut mereka di liga untuk menjaga posisi mereka tetap berada di puncak klasemen. Los Blancos kini unggul lima poin dari Barcelona, yang kalah dari Madrid 2-1 pekan lalu.

Los Merengues hampir sempurna musim ini, memenangkan sembilan dari sepuluh pertandingan - dengan satu-satunya kekalahan mereka terjadi di La Liga saat tumbang melawan rival sekota, Atletico Madrid.

Di sisi lain, Valencia datang ke pertandingan ini dengan modal penting setelah menghajar Maracena lima gol tanpa balas di Copa del Rey.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa Los Che benar-benar mengecewakan di La Liga musim ini. Dari sepuluh pertandingan, mereka hanya mampu meraih dua kemenangan dan telah menelan lima kekalahan. Catatan tersebut membut mereka berada di zona merah dengan raihan hanya sembilan poin.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Valencia

Stasiun TVbeIN Sports 1
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-11 La Liga 2025/26 antara Real Madrid dan Valencia akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 2 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Valencia

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Valencia pada jornada ke-11 La Liga 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu, 2 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Real Madrid vs Valencia

Real MadridHome team crest

4-3-3

Formasi

4-4-2

Home team crestVAL
1
T. Courtois
8
C
F. Valverde
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
3
Eder Militao
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
15
A. Guler
30
F. Mastantuono
7
Vinicius Junior
10
K. Mbappe
25
J. Agirrezabala
3
J. Copete
5
C. Tarrega
12
T. Correia
14
C
J. Gaya
11
L. Rioja
18
Pepelu
16
D. Lopez
22
B. Santamaria
15
L. Beltran
7
A. Danjuma

4-4-2

VALAway team crest

RMA
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • X. Alonso

VAL
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • C. Corberan

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid mendapat kabar pahit setelah Dani Carvajal kembali mengalami cedera lutut yang cukup serius ketika tampil melawan Barcelona.

Selain itu, Antonio Rudiger dan David Alaba juga masih absen karena cedera, sedangkan Andriy Lunin tidak dapat tampil karena skorsing.

Kabar Tim Valencia

Valencia masih menghadapi sejumlah masalah cedera dalam skuadnya. Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani dan Dimitri Foulquier terpaksa absen karena cedera. Sementara itu, Lucas Beltran dan Filip Ugrinic masih diragukan tampil, dan akan menunggu hingga menit-menit terakhir untuk memutuskan apakah mereka akan masuk skuad.

Performa Terkini

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

VAL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Pertemuan

RMA

Last 5 matches

VAL

2

Menang

1

Seri

2

Menang

10

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

