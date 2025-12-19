Jadwal Real Madrid vs Sevilla: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu pada jornada ke-17 La Liga 2025/26, Minggu (21/12) dini hari WIB.

Los Blancos saat ini berada di peringkat kedua klasemen La Liga dengan raihan 39 poin dari 17 pertandingan, selisih empat poin dari Barcelona yang berada di pucuk. Pasukan Xabi Alonso kehilangan cengkeraman di puncak setelah rentetan hasil minor selama bulan November lalu.

Tetapi, mereka berhasil bangkit dan meraih kemenangan tipis 2-1 atas Alaves di La Liga, sebelum susah payah menang 3-2 atas Talavera di babak 32 besar Copa del Rey.

Sementara itu, Sevilla menjalani musim yang berat setelah menelan delapan kekalahan dari 16 pertandingan sejauh ini. Mereka hanya memenangkan enam laga dan berada di peringkat kesembilan dengan koleksi 20 poin, selisih lima poin dari zona Eropa.

Setelah tiga laga tanpa kemenangan di La Liga, Los Nervionenses sukses tiga poin dengan kemenangan telak empat gol tanpa balas atas Real Oviedo. Tapi setelah itu, mereka secara mengejutkan dikalahkan Alaves dengan skor tipis di babak 32 besar Copa del Rey.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Sevilla

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-17 La Liga 2025/26 antara Real Madrid dan Sevilla akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Sevilla

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Sevilla pada jornada ke-17 La Liga 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu, 21 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Xabi Alonso harus memutar otak untuk menentukan susunan 11 pertamanya di pertandingan ini karena masalah cedera dan skorsing yang menimpa para pemainnya.

Brahim Diaz tidak tampil karena membela Maroko di Piala Afrika, sementara Alvaro Carreras dan Endrick absen karena skorsing. Selain itu, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnol, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, David Alaba, Antonio Rudiger, Federico Valverde dan Ferland Mendy semuanya masih mengalami cedera.

Kabar Tim Sevilla

Sevilla juga akan bertandang ke ibu kota dengan sejumlah masalah cedera. Ruben Vargas, Adnan Januzaj, Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Kike Salas, Marcao, Cesar Azpilicueta dan Orjan Nyland tidak dapat tampil karena cedera. Sementara itu, Akor Adams dan Chidera Ejuke tidak tersedia karena tampil di Piala Afrika.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga