Jadwal Real Madrid vs Real Betis: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan mengawali tahun 2026 dengan menjamu Real Betis di Santiago Bernabeu pada jornada ke-18 La Liga, Minggu (4/1) malam WIB.

Los Blancos, yang sempat memimpin klasemen hingga awal November, terpaksa kehilangan cengkeraman di puncak La Liga setelah serangkaian hasil minor di bulan November tahun lalu. Pasukan Xabi Alonso saat ini menempati urutan kedua klasemen dengan raihan 42 poin dari 18 pertandingan, selisih empat poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Menghadapi Betis, El Real jelas menargetkan tiga poin demi tetap bisa bersaing gelar juara dengan Barca, sekaligus menjadi modal penting bagi mereka menatap semi-final Piala Super Spanyol melawan Atletico Madrid di Arab Saudi pekan depan.

Di sisi lain, Los Verdiblancos masih kesulitan untuk menembus empat besar. Dari 17 pertandingan liga sejauh ini, mereka mengumpulkan 28 poin dengan tujuh kemenangan, tujuh kali imbang dan tiga kali kalah.

Meski Madrid di atas kertas lebih diunggulkan, Betis bakal berusaha untuk menjegal laju Los Blancos dan mengamankan pooin di Bernabeu.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Real Betis

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-18 La Liga Spanyol 2025/26 antara Real Madrid dan Real Betis akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 4 Januari 2026 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Real Betis

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Real Betis pada jornada ke-18 La Liga Spanyol 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu, 4 Januari 2026 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid tidak akan diperkuat Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao dan Kylian Mbappe karena mengalami cedera, sementara Brahim Diaz absen karena menjalani tugas internasional di Piala Afrika.

Kabar Tim Real Betis

Isco, Junior Firpo dan Diego Llorente semuanya dipastikan absen dari pertandingan ini karena masalah otot. Sementara itu, Cedric Bakambu, Abde Ezzalzouli dan Sofyan Amrabat masih beraksi di Piala Afrika.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga