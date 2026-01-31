Jadwal Real Madrid vs Rayo Vallecano: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan menghadapi Rayo Vallecano pada jornada ke-22 La Liga 2025/26 di Santiago Bernabeu, Minggu (1/2) malam WIB.

Meski mereka kini berada di urutan kedua klasemen dengan selisih hanya satu poin dari Barcelona yang berada di puncak, Los Blancos menjalani bulan Januari yang penuh gejolak.

Madrid menelan kekalahan dari Barca di final Piala Super Spanyol, yang berujung pada pemecatan Xabi Alonso, sebelum akhirnya disingkirkan tim divisi kedua Albacete di babak 16 besar Copa del Rey di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Meski mereka sukses meraih tiga kemenangan di La Liga selama bulan Januari ini, Los Blancos terpaksa harus tampil di babak play-off fase gugur Liga Champions setelah dihancurkan Benfica 4-2 di matchday terakhir fase liga, yang membuat mereka finis di peringkat kesembilan.

Di sisi lain, Rayo menjalani musim yang sulit. Dari 21 pertandingan sejauh ini mereka hanya mampu mengumpulkan 22 poin, hanya berjarak satu poin dari Mallorca yang berada di zona degradasi.

Los Franjirrojos mencatatkan lima kemenangan, tujuh kali imbang dan sembilan kali menelan kekalahan. Meski begitu, mereka sukses menahan imbang Madrid tanpa gol pada putaran pertama musim ini di bulan November lalu, dan sekali lagi akan berupaya untuk setidaknya mencuri poin dari Los Blancos.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Rayo Vallecano

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-22 La Liga 2025/26 antara Real madrid dan Rayo Vallecano akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Rayo Vallecano

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Rayo Vallecano pada jornada ke-22 La Liga 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Trent Alexander-Arnold (paha), Eder Militao (hamstring), Ferland Mendy (hamstring) dan Antonio Rudiger (lutut) karena cedera. Sementara itu, Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Jude Bellingham akan tetap menjadi andalan di lini serang tim.

Kabar Tim Rayo Vallecano

Sedangkan untuk Rayo Vallecano, Abdul Mumin (lutut) dan Andrei Ratiu (kaki) dipastikan absen karena masih dalam perawatan, namun Ivan Balliu diperkirakan dapat tampil setelah pulih dari cedera ringan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga