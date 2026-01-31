Goal.com
LaLiga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoRayo Vallecano
Yosua Arya

Jadwal Real Madrid vs Rayo Vallecano: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan La Liga 2025/26 antara Real Madrid dan Rayo Vallecano, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Real Madrid akan menghadapi Rayo Vallecano pada jornada ke-22 La Liga 2025/26 di Santiago Bernabeu, Minggu (1/2) malam WIB.

Meski mereka kini berada di urutan kedua klasemen dengan selisih hanya satu poin dari Barcelona yang berada di puncak, Los Blancos menjalani bulan Januari yang penuh gejolak.

Madrid menelan kekalahan dari Barca di final Piala Super Spanyol, yang berujung pada pemecatan Xabi Alonso, sebelum akhirnya disingkirkan tim divisi kedua Albacete di babak 16 besar Copa del Rey di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Meski mereka sukses meraih tiga kemenangan di La Liga selama bulan Januari ini, Los Blancos terpaksa harus tampil di babak play-off fase gugur Liga Champions setelah dihancurkan Benfica 4-2 di matchday terakhir fase liga, yang membuat mereka finis di peringkat kesembilan.

Di sisi lain, Rayo menjalani musim yang sulit. Dari 21 pertandingan sejauh ini mereka hanya mampu mengumpulkan 22 poin, hanya berjarak satu poin dari Mallorca yang berada di zona degradasi.

Los Franjirrojos mencatatkan lima kemenangan, tujuh kali imbang dan sembilan kali menelan kekalahan. Meski begitu, mereka sukses menahan imbang Madrid tanpa gol pada putaran pertama musim ini di bulan November lalu, dan sekali lagi akan berupaya untuk setidaknya mencuri poin dari Los Blancos.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Rayo Vallecano

Stasiun TVbeIN Sports 1
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-22 La Liga 2025/26 antara Real madrid dan Rayo Vallecano akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Rayo Vallecano

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Rayo Vallecano pada jornada ke-22 La Liga 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu, 1 Februari 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real MadridHome team crest

4-1-2-3

Formasi

4-3-3

Home team crestRAY
1
T. Courtois
4
D. Alaba
18
A. Carreras
8
F. Valverde
24
D. Huijsen
15
A. Guler
5
J. Bellingham
6
E. Camavinga
10
K. Mbappe
30
F. Mastantuono
7
Vinicius Junior
13
A. Batalla
6
P. Ciss
22
A. Espino
3
P. Chavarria
24
F. Lejeune
4
P. Diaz
7
I. Palazon
23
O. Valentin
14
C. Martin
18
A. Garcia
19
J. de Frutos

4-3-3

RAYAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • I. Perez

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Trent Alexander-Arnold (paha), Eder Militao (hamstring), Ferland Mendy (hamstring) dan Antonio Rudiger (lutut) karena cedera. Sementara itu, Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Jude Bellingham akan tetap menjadi andalan di lini serang tim.

Kabar Tim Rayo Vallecano

Sedangkan untuk Rayo Vallecano, Abdul Mumin (lutut) dan Andrei Ratiu (kaki) dipastikan absen karena masih dalam perawatan, namun Ivan Balliu diperkirakan dapat tampil setelah pulih dari cedera ringan.

Performa Terkini

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

RAY
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

RMA

Last 5 matches

RAY

1

Menang

4

Seri

0

Menang

6

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Simak Juga

