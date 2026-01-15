Jadwal Real Madrid vs Levante: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan menghadapi Levante pada jornada ke-20 La Liga 2025/26 di Santiago Bernabeu, Sabtu (17/1) malam WIB.

Los Blancos menjalani awal tahun 2026 dengan penuh gejolak. Menelan kekalahan di final Piala Super Spanyol dari Barcelona dan pemecatan Xabi Alonso dari kursi kepelatihan tak lama setelah itu menjadi berita utama dalam beberapa hari terakhir.

Madrid kemudian menunjuk pelatih tim Castilla Alvaro Arbeloa sebagai pengganti. Tetapi, debut Arbeloa di tim utama berakhir dengan pahit setelah Los Merengues disingkirkan di babak 16 besar Copa del Rey oleh tim divisi kedua Albacete.

Dengan gejolak yang mereka alami, laga melawan Levante seharusnya bisa menjadi titik balik kebangkitan Los Blancos di bawah asuhan Arbeloa. Mereka saat ini berada di peringkat kedua klasemen La Liga dengan perolehan 45 poin dari 19 pertandingan, selisih empat poin dari Barcelona yang berada di puncak.

Di sisi lain, Levante, yang merupakan tim promosi, kesulitan untuk bersaing di kasta tertinggi. Granotes hanya mampu meraih tiga kemenangan dalam 18 pertandingan dan menelan sepuluh kekalahan. Catatan tersebut membuat mereka berada di peringkat ke-19 dengan hanya 14 poin.

Cara Menonton Pertandingan Real Madrid vs Levante

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-20 La Liga 2025/26 antara Real Madrid dan Levante akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Sabtu, 17 Januari 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Real Madrid vs Levante

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Pertandingan Real Madrid melawan Levante pada jornada ke-20 La Liga 2025/26 akan digelar di Santiago Bernabeu pada Sabtu, 17 Januari 2026 pukul 20:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Madrid

Real Madrid masih tanpa Eder Militao, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold dan Ferland Mendy karena cedera, sementara Brahim Diaz masih menjalani tugas internasional bersama Maroko di Piala Afrika.

Kabar Tim Levante

Hanya Unai Elgezabal dan Roger Brugue yang absen dari skuad Levante untuk pertandingan kali ini karena cedera.

Performa Terkini

