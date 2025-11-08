Jadwal Rayo Vallecano vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan melanjutkan perjuangan mereka di La Liga 2025/26 dengan menghadapi Rayo Vallecano pada jornada ke-12 di Estadio de Vallecas, Minggu (9/11) malam WIB.

Los Blancos masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 30 poin dari 11 pertandingan, unggul lima poin dari Barcelona yang berada di urutan kedua.

Namun, pasukan Xabi Alonso akan datang ke pertandingan ini setelah kalah tipis 1-0 dari Liverpool di Liga Champions. Kylian Mbappe dkk akan mengincar kemenangan demi meningkatkan moral dan peluang mereka untuk meraih gelar juara musim ini.

Di sisi lain, Rayo menjalani awal musim ini dengan hasil beragam. Los Vallecanos mencatatkan empat kemenangan, dua kali imbang dan lima kali kalah sejauh ini, yang membuat mereka kini menduduki peringkat kesepuluh dengan koleksi 14 poin.

Bermodalkan kemenangan 3-2 atas Lech Poznan di Liga Konferensi Eropa, Rayo akan berusaha untuk bisa meraih poin di hadapan pendukung mereka sendiri - meski pun akan melawan tim sekaliber Real Madrid.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Rayo Vallecano vs Real Madrid

Stasiun TV beIN Sports 3 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-12 La Liga 2025/26 antara Rayo Vallecano dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports 3 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 9 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Rayo Vallecano vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Campo de Futbol de Vallecas

Pertandingan Rayo Vallecano melawan Real Madrid pada jornada ke-12 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio de Vallecas pada Minggu, 9 November 2025 pukul 22:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Rayo Vallecano

Rayo Vallecano masih tanpa Luiz Felipe dan Abdul Mumin karena mengalami cedera, sementara Diego Mendez masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Kabar Tim Real Madrid

Dani Carvajal, Antonio Rudiger dan Franco Mastantuono dipastikan absen karena mengalami cedera. Selain itu, Madrid juga tidak akan diperkuat Aurelien Tchouameni yang mengalami masalah hamstring. Tetapi, David Alaba dilaporkan telah pulih dan sudah mengikuti sesi latihan bersama rekan satu timnya pekan ini.

