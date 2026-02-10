Jadwal Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung akan melanjutkan perjuangan mereka di ajang Asia, dengan pasukan Bojan Hodak bakal menghadapi Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) Two di Ratchaburi Stadium, Rabu (11/2) malam WIB.

Maung Bandung sukses melaju ke fase gugur setelah finis sebagai juara Grup G dengan perolehan 13 poin dari enam pertandingan; empat kali menang, satu kali imbang dan sekali kalah.

Bermodalkan status juara grup dan tren positif empat kemenangan berturut-turut di Super League yang memperkokoh posisi mereka di puncak, Persib jelas menargetkan untuk membawa pulang kemenangan dari Thailand.

Meski begitu, Ratchaburi FC tentu bukan lawan yang mudah. Mereka finis sebagai runner-up Grup F dengan sembilan poin, unggul selisih gol dari tim asal Vietnam Thep Xanh Nam Dinh FC.

The Dragons saat ini juga bertengger di peringkat kedua klasemen Thail League dengan koleksi 38 poin dari 19 laga, selisih sembilan poin dari Buriram United yang berada di puncak.

Cara Menonton Pertandingan Ratchaburi FC vs Persib Bandung

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Partai leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Two antara Ratchaburi FC dan Persib Bandung akan disiarkan di RCTI dan layanan streaming Vision+ pada Rabu, 11 Februari 2026 pukul 19:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Ratchaburi FC vs Persib Bandung

Pertandingan antara Ratchaburi FC melawan Persib Bandung pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions league Two akan digelar di Ratchaburi Stadium pada Rabu, 11 Februari 2026 pukul 19:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Ratchaburi FC

Hanya penjaga gawang Peerapong Watjanapayon yang absen dari skuad Ratchaburi karena mengalami cedera. Sementara itu, pemain-pemain seperti Gabriel Mutombo, Sidcley, Tana hingga Denilson Junior akan tetap menjadi andalan.

Kabar Tim Persib Bandung

Persib Bandung kedatangan empat pemain baru di bursa transfer paruh musim ini. Mereka adalah Layvin Kurzawa, Dion Markx, Sergio Castel dan Dedi Kusnandar - dengan nama terakhir kembali dari masa peminjaman.

Rekrutan anyar Maung Bandung tersebut akan tersedia untuk laga ini dan diperkirakan bakal mendapatkan menit bermain.

