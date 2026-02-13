Jadwal PSM Makassar vs Dewa United FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel antara PSM Makassar dan Dewa United akan tersaji pada pekan ke-21 Super League 2025/26 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu (14/2) sore WIB.

PSM saat ini menempati peringkat ke-12 klasemen Super League dengan raihan 24 poin dari 20 pertandingan, hanya selisih satu poin dari Dewa United yang berada di atas mereka.

Juku Eja akan datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan 2-1 atas PSBS Biak di laga terakhir, dan akan berupaya untuk mengamankan kemenangan kedua beruntun ketika menjamu Dewa United.

Di sisi lain, Deluxe Unicorn gagal menang di dua laga terakhir, dengan hasil imbang 1-1 dengan Persebaya Surabaya, disusul kekalahan 2-1 di markas Persik Kediri.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan PSM Makassar vs Dewa United FC

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-21 Super League 2025/26 antara PSM Makassar dan Dewa United akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Jadwal Kick-Off PSM Makassar vs Dewa United FC

Pertandingan PSM Makassar melawan Dewa United pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim PSM Makassar

PSM Makassar tidak akan diperkuat dua pemain asing mereka Gledson dan Savio Roberto karena mengalami cedera. Namun, rekrutan terbaru Dusan Lagator, Luka Cumic dan Sheriddin Boboev diprediksi bakal tampil di laga ini.

Kabar Tim Dewa United FC

Jaja dipastikan absen karena mengalami cedera. Selain itu, seluruh skuad Dewa United tersedia, termasuk Ivar Jenner, Noah Sadaoui, Vico, Kodai Tanaka dan Damion Lowe.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga