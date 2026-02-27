Jadwal PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

PSIM Yogyakarta akan berusaha untuk meraih tiga poin ketika menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-23 Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (27/2) malam WIB.

Laskar Mataram saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen dengan raihan 33 poin dari 22 pertandingan, selisih dua poin dari Persita Tangerang dan Bhayangkara FC yang berada di atas mereka dengan 23 laga.

Di sisi lain, PSBS masih berada di zona tidak aman. Badai Pasifik berada di urutan ke-15 dengan 18 poin dari 22 laga, raihan yang sama dengan Persijap Jepara yang berada di zona degradasi.

Kedua tim akan sama-sama berjuang untuk bisa meraih kemenangan kali ini, dengan PSIM maupun PSBS sama-sama belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Selain itu, mereka juga punya misi tersendiri. Laskar Mataram ingin merangsek ke urutan enam, sementara PSBS ingin menjauh dari zona degradasi.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-23 Super League 2025/26 antara PSBS Biak dan PSIM Yogyakarta akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta

Pertandingan PSBS Biak melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-23 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Maguwoharjo pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim PSBS Biak

Hanya gelandang Kevin Lopez yang absen dari skuad PSBS untuk laga ini karena mengalami cedera. Pelatih Marian Mihal kemungkinan akan tetap mengandalkan pemain-pemain kunci seperti kapten Sandro Embali, Pablo Andre, Eduardo Barbosa dan Luquinhas.

Kabar Tim PSIM Yogyakarta

PSIM tidak akan diperkuat striker asing Anton Fase karena mengalami cedera. Tapi selain itu seluruh skuad Laskar Mataram akan tersedia untuk pertandingan kali ini.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PSBS Biak Numfor Last 1 matches PSIM Yogyakarta 0 Menang 1 Seri 0 Menang PSIM Yogyakarta 2 - 2 PSBS Biak Numfor 2 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

