Jadwal Persis Solo vs PSBS Biak: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persis Solo akan berupaya untuk mengamankan poin penuh ketika menjamu PSBS Biak pada pekan ke-22 Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Sabtu (21/2) malam WIB.

Laskar Sambernyawa saat ini mendekam di dasar klasemen setelah hanya meraih 12 poin dari 21 laga. Mereka juga hanya mampu meraih dua kemenangan sejauh musim ini dan telah kebobolan sebanyak 42 gol.

Di sisi lain, posisi PSBS juga tidak aman. Mereka berada satu tingkat di atas zona degradasi dengan selisih hanya lima poin dari Persis. Dari 21 laga sejauh ini, Badai Pasifik baru meraih 17 poin, cuma unggul satu poin dari Semen Padang yang berada di bawah mereka.

Kedua tim akan datang ke laga ini dengan serangkaian hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir. Baik Persis maupun PSBS, mereka sama-sama gagal menang dalam empat pertandingan terakhir di liga.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persis Solo vs PSBS Biak Numfor

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-22 Super League 2025/26 antara Persis Solo dan PSBS Biak akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persis Solo vs PSBS Biak Numfor

Pertandingan Persis Solo melawan PSBS Biak pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Manahan pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persis Solo

Persis Solo tidak akan diperkuat bek Rian Miziar karena mengalami cedera. Selain itu, seluruh skuad Laskar Sambernyawa akan tersedia, termasuk Dejan Tumbas, Roman Paparyga dan Febri Hariyadi.

Kabar Tim PSBS Biak Numfor

PSBS tidak dapat melakukan aktivitas transfer di paruh musim karena terkena sanksi dari FIFA. Selain itu, gelandang asal Kolombia Kevin Lopez juga dipastikan absen karena cedera. Badai Pasifik akan tetap mengandalkan pemain-pemain seperti Luquinhas dan topskor mereka sejauh ini Ruyery Blanco.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

