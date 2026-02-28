Jadwal Persis Solo vs Persik Kediri: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pekan ke-23 Super League 2025/26 akan menyuguhkan duel menarik, mempertemukan Persis Solo dan Persik Kediri di Stadion Manahan, Minggu (3/1) malam WIB.

Laskar Sambernyawa saat ini masih menjadi juru kunci setelah hanya meraih 13 poin dari 22 pertandingan, dan mereka membutuhkan kemenangan demi menjaga asa untuk bisa bertahan di kasta tertinggi. Pasukan Milomir Seslija saat ini masih dalam tren buruk setelah gagal menang dalam lima pertandingan terakhir; dua kalah dan tiga kali imbang. Mereka terakhir kali meraih kemenangan ketika menumbangkan Semen Padang 3-2 pada 11 Januari lalu.

Sementara itu, Persik juga membutuhkan poin demi menjauh dari zona degradasi. Mereka kini menempati urutan ke-12 dengan raihan 26 poin dari 22 laga, selisih delapan poin dari Persijap Jepara yang berada di peringkat ke-16.

Dalam lima pertandingan terakhir, Tim Macan putih mengukir dua kali kemenangan, sekali imbang dan dua kali menelan kekalahan.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persis Solo vs Persik Kediri

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-23 Super League 2025/26 antara Persis Solo dan Persik Kediri akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persis Solo vs Persik Kediri

Pertandingan Persis Solo melawan Persik Kediri pada pekan ke-23 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Manahan pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persis Solo

Hanya Rian Mizar yang dipastikan absen karena mengalami cedera. Milomir Seslija tentu akan menurunkan skuad terbaiknya di laga ini demi mengamankan tiga poin, dengan pemain-pemain seperti Andrei Alba, Jefferson Carioca dan Bruno Gomes diprediksi bakal tampil sejak menit awal.

Kabar Tim Persik Kediri

Marcos Reina akan tetap mengandalkan pemain-pemain seperti Jon Toral, Adrian Luna dan Ernesto Gomez. Tetapi, Kiko harus absen karena akumulasi kartu, sementara Yoga Adiatama menepi karena cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

