Jadwal Persis Solo vs Madura United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persis Solo akan menjamu Madura United di Staadion Manahan pada pekan ke-21 Super League 2025/26, Jumat (13/2) sore WIB.

Laskar Sambernyawa saat ini menjadi juru kunci dan membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa terhindar dari degradasi.

Dari 20 pertandingan sejauh ini, tim asuhan Milomir Seslija hanya mampu meraih dua kemenangan, lima kali imbang dan 13 kali menelan kekalahan. Catatan tersebut membuat mereka kini baru mengoleksi 11 poin, berjarak enam poin dari PSBS Biak yang berada satu tingkat di atas zona merah.

Di sisi lain, Madura United juga menjalani musim yang sulit. Laskar Sape Kerrab meraih 18 poin dari 20 pertandingan (empat menang, enam imbang, sepuluh kali kalah), hanya berjarak dua tiga poin dari Semen Padang dan Persijap Jepara di zona degradasi.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persis Solo vs Madura United

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-21 Super League 2025/26 antara Persis Solo dan Madura United akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Jadwal Kick-Off Persis Solo vs Madura United

Pertandingan Persis Solo melawan Madura United pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Manahan pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persis Solo

Hanya Rian Miziar yang absen dari skuad Persis untuk pertandingan ini karena mengalami cedera. Rekrutan anyar mereka di paruh musim Dejan Tumbas dan Andrei Alba diperkirakan akan langsung tampil di pertandingan kali ini.

Kabar Tim Madura United

Lulinha tidak dapat tampil pada lawatan Madura United ke Solo karena skorsing. Selain sang kapten, seluruh skuad Laskar Sape Kerrab akan tersedia untuk duel kali ini, termasuk pemain baru Emerson Souza dan Junior Brandao.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

