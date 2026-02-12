Jadwal Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persik Kediri akan menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Joko Samudro pada pekan ke-21 Super League 2025/26, Jumat (13/2) sore WIB.

Tim Macan Putih akan datang ke pertandingan ini dengan motivaasi tinggi setelah meraih kemenangan beruntun di dua pertandingan terakhir; menang 3-2 atas Bali United dan menumbangkan Dewa United 2-1.

Dua hasil tersebut membuat posisi Persik naik ke urutan ke-11 klasemen dengan koleksi 25 poin dari 20 pertandingan, selisih enam poin dari PSIM yang berada di peringkat ketujuh.

Laskar Mataram saat ini tengah dalam periode yang sulit. Setelah meraih dua kemenangan berturut-turut di awal tahun, mereka justru gagal menang di tiga pertandingan berikutnya.

PSIM dihajar Persebaya Surabaya tiga gol tanpa balas, kalah 2-1 dari Borneo FC dan bermain imbang tanpa gol melawan tim juru kunci Persis Solo.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-21 Super League 2025/26 antara Persik Kediri dan PSIM Yogyakarta akan disiarkan di layanan streaming Vidio pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Jadwal Kick-Off Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta

Pertandingan Persik Kediri melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 15:30 sore WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persik Kediri

Pemain baru Persik Rezaldi Hehanussa dipastikan absen karena skorsing. Tetapi, pemain-pemain lain akan tersedia untuk laga ini, termasuk rekrutan di paruh musim Chceu Meneses, Adrian Luna, Jon Toral, Ernesto Gomez dan Rodrigo Dias.

Kabar Tim PSIM Yogyakarta

PSIM Yogyakarta akan tampil dengan skuad terbaik mereka. Pemain anyar Jop van der Avert diprediksi akan tampil di pertandingan kali ini. Sementara itu, pencetak gol terbanyak tim sejauh ini Ze Valente akan tetap menjadi andalan di lini serang, bersama Nermin Haljeta dan Ezequiel Vidal.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PER Last 1 matches PSIM Yogyakarta 0 Menang 0 Seri 1 Menang PSIM Yogyakarta 2 - 1 Persik 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

Simak Juga