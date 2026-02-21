Jadwal Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persijap Jepara akan melakoni laga berat ketika menjamu Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (21/2) malam WIB.

Laskar Kalinyamat saat ini masih mendekam di peringkat ke-17 klasemen setelah hanya mampu meraih 15 poin dari 21 pertandingan, selisih dua poin dari PSBS Biak yang berada tepat di atas zona degradasi.

Di pertandingan terakhir, Persijap menelan kekalahan telak empat gol tanpa balas dari Malut United.

Di sisi lain, Persebaya saat ini berada di urutan kelima dengan koleksi 35 poin dari 21 pertandingan, selisih enam poin dari Malut United yang berada di empat besar.

Tim Bajul Ijo akan datang ke Jepara dengan misi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah di laga terakhir mereka harus mengakui keunggulan 2-1 Bhayangkara FC.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-22 Super League 2025/26 antara Persijap Jepara dan Persebaya Surabaya akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya

Pertandingan Persijap Jepara melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-22 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persijap Jepara

Ambrizal Umanailo tidak dapat tampil di pertandingan kali ini karena akumulasi kartu. Selain itu, seluruh skuad Persijap akan tersedia untuk laga ini, termasuk Tiri, Aly Ndom hingga Borja Martinez.

Kabar Tim Persebaya Surabaya

Hanya legiun asing Persebaya Bruno Paraiba yang absen karena cedera, sementara pemain lain dalam tim akan siap tampil di Jepara. Bruno, Mihailo Perovic dan Leo Lelis diprediksi akan tetap menjadi andalan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

IJA Last 1 matches PES 0 Menang 0 Seri 1 Menang Persebaya Surabaya 4 - 0 Persijap Jepara 0 Gol tercipta 4 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

