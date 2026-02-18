Jadwal Persija Jakarta vs PSM Makassar: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persija Jakarta bakal menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-22 Super League 2025/26 di Jakarta International Stadium, Jumat (20/2) malam WIB.

Macan Kemayoran membutuhkan tiga poin untuk terus memanaskan perburuan gelar, dengan mereka kini bertengger di peringkat ketiga dengan 44 poin dari 21 laga, selisih tiga poin dari Persib Bandung yang berada di puncak dengan 20 pertandingan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persija berhasil mengukir tiga kemenangan dan dua kali kalah, dengan mereka sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bali United di laga terakhir.

Di sisi lain, PSM masih berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Mereka kini mendekam di peringkat ke-13 klasemen setelah meraih 23 poin dari 21 pertandingan, berjarak delapan poin dari Semen Padang yang berada di zona merah.

Juku Eja sebenarnya berhasil meraih kemenangan dalam delapan pertandingan ketika mengalahkan PSBS Biak 2-1. Tetapi, mereka kembali terjungkal ketika dilias Dewa United 2-0 akhir pekan lalu.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-22 Super League 2025/26 antara Persija Jakarta dan PSM Makassar akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Jumat, 20 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persija Jakarta vs PSM Makassar

Pertandingan Persija Jakarta melawan PSM Makassar pada pekan ke-22 Super League 2025/26 akan digelar di Jakarta International Stadium pada Jumat, 20 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persija Jakarta

Rizky Ridho dipastikan absen karena akumulasi kartu, sementara Hanif Sjahbandi menepi karena cedera. Mauro Zijlstra, yang melakoni debutnya di laga melawan Bali United diperkirakan akan kembali tampil di pertandingan ini.

Kabar Tim PSM Makassar

PSM akan tampil tanpa legiun asing Victor Luiz karena skorsing. Selain itu, pemain-pemain seperti Gledson, Jacques Themopele, Luka Cumic dan Sheriddin Boboev siap tampil menjadi andalan di lini serang.

