Jadwal Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung akan kembali beraksi di kancah Asia dengan menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League (ACL ) Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2) malam WIB.

Pada leg pertama di Thailand, Maung Bandung menelan kekalahan telak 3-0, dengan brace dari Tana dan satu gol dari Gabriel Mutombo Kupa memastikan Ratchaburi punya modal besar untuk menatap laga di Bandung.

Sementara Persib tidak melakoni pertandingan lagi setelah melakoni leg pertama, The Dragons bermain imbang 1-1 dengan Prachuap pada lanjutan Thai League. Hasil tersebut tak mengubah posisi Ratchaburi dari klasemen, dengan mereka kini berada di urutan kedua dengan perolehan 39 poin, selisih 11 poin dari Buriram United yang berada di puncak.

Mangun Bandung, sementara itu, masih memimpin klasemen Super League dengan koleksi 47 poin dari 20 pertandingan, unggul satu poin dari Borneo FC yang menempati urutan kedua.

Cara Menonton Pertandingan Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Stasiun TV RCTI Live Streaming Vision+

Partai leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two antara Persib Bandung dan Ratchaburi FC akan disiarkan di RCTI dan layanan streaming Vision+ pada Rabu, 18 Februari 2026 pukul 19:15 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Pertandingan Persib Bandung melawan Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu, 18 Februari 2026 pukul 19:15 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib Bandung

Marc Klok masih diragukan tampil untuk pertandingan ini karena mengalami cedera. Namun, Bojan Hodak akan menyambut kembalinya Julio Cesar setelah sebelumnya mengalami masalah kebugaran. Selain itu, pemain-pemain seperti Layvin Kurzawa, Beckham Putra dan Sergio Castel diprediksi bakal tampil sejak menit awal.

Kabar Tim Ratchaburi FC

Ratchaburi diperkirakan akan tetap mengandalkan duo Denilson Junior dan Gleyson di lini serang. Dua pencetak gol mereka di leg pertama, Gabriel Mutombo dan Tana kemungkinan besar juga akan bermain sejak menit awal. Tetapi, penjaga gawang Peerapong Watjanapayon tetap absen akrena cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

PEB Last 1 matches RAT 0 Menang 0 Seri 1 Menang Ratchaburi FC 3 - 0 Persib Bandung 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

