Jadwal Persib Bandung Vs PSM Makassar: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertandingan antara Persib Bandung dan PSM Makassar mengusung ambisi ingin mengakhiri 2025 dengan hasil manis yang bisa menjadi modal untuk mengarungi tahun 2026 lebih baik.

Kemenangan dalam pertandingan ini sangat penting bagi Persib supaya tidak tertinggal jauh dari Borneo FC yang berada di puncak dengan selisih tiga poin. Setidaknya raihan tiga angka membuat Persib bisa memberikan tekanan kepada Pesut Etam yang bermain keesokan harinya.

Persib pun mempunyai modal bagus untuk laga ini. Selain mengalahkan Bhayangkara Presisis Lampung FC, mereka dua kali menaklukkan PSM, dan sekali imbang saat berstatus sebagai tuan rumah. Ditambah duel melawan PSM menjadi laga ke-100 bagi Bojan Hodak.

Catatan itu tentunya tidak menguntungkan bagi PSM. Apalagi kedatangan mereka ke Bandung dengan membawa kekalahan dari Malut United setelah di enam laga sebelumnya menorehkan masing-masing tiga kemenangan dan imbang. Tim Juku Eja bertekad bangkit memperbaiki torehan minor itu dengan membawa pulag poin dari Kota Kembang.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Persib dan PSM, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Persib Vs PSM

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan tunda pekan kedelapan Super League antara Persib dan PSM akan disiarkan di stasiun televisi nasional Indosiar, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Sabtu (27/12) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persib Vs PSM

Sepak mula pertandingan Persib kontra PSM di laga tunda pekan kedelapan Super League dilangsungkan, Sabtu (27/12) pukul 19:00 WIB, dan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib

Bek asal Irak Frans Putros terpaksa duduk di tribun di laga ini, karena menjalani sanksi empat kartu kuning. Namun Persib sudah bisa menurunkan gelandang Marc Klok yang sebelumnya sempat absen akibat cedera. Teja Paku Alam akan kembali berdiri di bawah mistar, sementara di depan sang kiper ada Federico Barba yang belakangan di kabarkan dilirik klub Italia.

Kabar Tim PSM

Tim Juku Eja kembali diperkuat Akbar Tanjung yang sebelumnya absen akibat kartu merah. Kehadiran gelandang tersebut membuat PSM makin mempunyai banyak pilihan, terutama sektor tengah untuk meredam agresivitas Persib. Yuran Fernandes tetap menjadi andalan di jantung pertahanan supaya gawang Hilmansyah tak terlalu sering mendapat ancaman serius. Alex Tanque bertugas menjadi penggedor pertahanan tuan rumah.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

