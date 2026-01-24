Jadwal Persib Bandung Vs PSBS Biak Numfor: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung tidak akan membiarkan Borneo FC duduk di puncak klasemen, dan mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke posisi teratas di awal putaran kedua Super League saat menjamu PSBS Biak.

Rekor kemenangan punya Persib dalam lima laga beruntun terakhir belum ada yang menggoyahkan. Sebaliknya, PSBS hanya mendapatkan satu kemenangan dan empat kekalahan di lima partai terakhir mereka.

Walau begitu, Persib tidak bisa memandang remeh PSBS, mengingat lawan sedang berusaha menjauhi zona degradasi. Tim dalam situasi itu biasa mempunyai semangat ganda untuk menyelamatkan diri. Ketika menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di laga terakhir putaran pertama, PSBS sukses menuai kemenangan 4-1.

Itu menjadi modal berharga bagi PSBS, setidaknya dari sisi psikologi pada penggawa tim besutan Kahudi Wahyu untuk memberikan perlawanan kepada tim yang memiliki materi pemain lebih baik.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Persib dan PSBS, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Persib Vs PSBS

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-18 Super League antara Persib dan PSBS akan disiarkan di stasiun televisi nasional Indosiar, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (25/1) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persib Vs PSBS

Sepak mula pertandingan Persib melawan PSBS di pekan ke-18 Super League dilangsungkan, Minggu (25/1) pukul 19:00 WIB, dan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib

Persib tidak akan diperkuat Eliano Reijnders yang harus absen karena menjalani sanksi akumulasti empat kartu kuning. Kendati demikian, Maung Bandung tidak terlalu khawatir, karena stok mereka di sektor ini cukup banyak. Apalgai Federico Barba yang sempat dikabar bakal kembali ke Italia, tetap memilih memghormati kontrak dengan Persib.

Kabar Tim PSBS

PSBS mendapat kabar buruk menjelang laga ini, karena mendadak harus kehilangan Mochien Hassan Nader yang harus dipulangkan ke Yogkarta kemarin akibat sakit. Di luar Hassan, PSBS tidak mengalami kendala pemain. Absennya Hassan menjadikan trio Luquinhas, Raja Siregar, dan Ruyery Blanco menghiasi lini depan tim tamu.

