Jadwal Persib Bandung Vs Persija Jakarta: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pekan ke-17 Super League akan menyajikan partai sarat gengsi dan intens dalam Derbi Indonesia yang mempertemukan dua musuh bebuyutan, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Maung Bandung mengusung tekad tidak ingin takluk di kandang yang sudah mereka jaga selama satu tahun. Terakhir kali Persib tumbang dalam laga kandang di liga domestik adalah saat ditaklukkan Dewa United pada 17 Januari 2025. Selepas itu, Persib menuai 12 kemenangan dan dua imbang, baik ketika masih bernama Liga 1 maupun sekarang yang sudah berubah menjadi Super League.

Rekor pertemuan dengan Persija juga berpihak kepada Persib. Setelah kompetisi dihentikan akibat COVID-19, Pangeran Biru memenangi tiga laga kandang mereka.

Persib pun sejauh ini meraih torehan kandang sempurna di musim 2025/26. Bukan itu saja. Persib merupakan tim paling sedikit kebobolan, yakni hanya 11 gol dibandingkan Persija yang sudah dijebol 13 kali.

Kendati demikian, barisan pertahanan Persib bakal mendapatkan ujian berat, karena Persija merupakan satu dari dua tim paling produktif dalam urusan menjebol gawang lawan. Macan Kemayoran hingga pekan ke-16 sudah melesakkan 32 gol.

Cara Menonton Pertandingan Persib Vs Persija

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-17 Super League antara Persib dan Persija akan disiarkan di stasiun televisi nasional Indosiar, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (11/1) sore WIB.

Jadwal Kick-Off Persib Vs Persija

Sepak mula pertandingan Persib kontra Persija di laga pekan ke-17 Super League dilangsungkan, Minggu (11/1) pukul 15:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib

Persib akan kehilangan dua pemain dengan alasan berbeda. Andrew Jung absen untuk memulihkan cedera hamstring ringan. Sedangkan Saddil Ramdani menjalani sanksi kartu merah. Tetapi Persib menyambut kembalinya kapten tim Marc Klok yang di laga sebelumnya absen akibat sanksi akumulasi empat kartu kuning. Sementara Eliano Reijnders dan Federico Barba sudah pulih dari cedera, dan bepeluang dimainkan di pertandingan nanti.

Kabar Tim Persija

Ryo Matsumura masih belum bisa dimainkan, karena sedang menjalani sanski keduanya yang diberikan komite disiplin (Komdis) berupa larangan bermain di empat laga. Tetapi Fabio Da Silva Calonego sudah bisa diturunkan selepas menjalani sanksi kartu merah. Duel ini menjadi ujian bagi Maxwell dan Allano sebagai mesin gol Macan Kemayoran, mengingat Persib merupakan tim paling sedikit kebobolan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

