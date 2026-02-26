Jadwal Persib Bandung vs Madura United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-23 Super League 2025/26, Kamis (26/2) malam WIB.

Maung Bandung saat ini masih bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 50 poin dari 21 pertandingan, catatan yang sama dengan Persija Jakarta yang berada di urutan kedua dengan 23 laga.

Di ajang domestik, Persib masih tanpa kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir. Tetapi, mereka harus tersingkir di babak 16 besar AFC Champions League (ACL) Two setelah kalah agregat 3-1 dari Ratchaburi FC.

Di sisi lain, Madura United menjalani musim yang berat. Dari total 22 laga sejauh ini, mereka hanya meraih empat kemenangan dan telah menelan sepuluh kekalahan.

Catatan itu membuat mereka kini menempati peringkat ke-14 klasemen dengan 20 poin, hanya selisih dua poin dari Persijap Jepara yang berada di zona degradasi.

Cara Menonton Pertandingan Persib Bandung vs Madura United

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-23 Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Madura United akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persib Bandung vs Madura United

Pertandingan Persib Bandung melawan Madura United pada pekan ke-23 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 20:30 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib Bandung

Adam Przybek tidak didaftarkan oleh Persib untuk putaran kedua Super League musim ini, yang membuatnya tidak akan tmapil untuk Maung Bandung hingga akhir musim. Selain itu, Marc Klok juga absen di pertandingan ini karena mengalami cedera.

Kabar Tim Madura United

Madura United akan tampil dengan skuad terbaiknya di laga ini. Kapten Lulinha akan tetap menjadi andalan di lini serang, bersama dengan Riquelme dan Junior Brandao.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

