Jadwal Persib Bandung vs Dewa United FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persib Bandung akan menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-13 Indonesia Super League 2025/26, Jumat (21/11) malam WIB.

Maung Bandung saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 19 poin dari sembilan pertandingan, selisih 11 poin dari Borneo FC (sepuluh laga) yang berada di puncak klasemen.

Tim asuhan Bojan Hodak sedang dalam tren positif setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun, termasuk menggilas Selangor FC 2-0 dan 3-2 di fase grup Liga Champions AFC Two.

Di sisi lain, Dewa United menjalani musim yang mengecewakan. Dari 11 pertandingan, mereka hanya mampu mengumpulkan sepuluh poin dari 11 pertandingan, hanya berjarak dua poin dari zona merah.

Meski Persib merupakan lawan yang tanggung, Dewa United akan berupaya untuk mencuri poin di Stadion GBLA.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Partai pekan ke-13 Indonesia Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Dewa United akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Jumat, 21 November 2025 pukul 19:00 malam WIB.

Pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United pada pekan k-13 Indonesia Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 21 November 2025 pukul 19:00 malam WIB.

Persib tidak akan diperkuat Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang sedang memperkuat Timnas Indonesia U-23, sementara Adam Alis dan Federico Barba diragukan tampil karena masalah kebugaran. Luciano Guaycoche juga absen karena skorsing.

Dewa United akan tampil dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini. Pemain-pemain seperti Stefano Lilipaly, Alexis Messidoro, Taisei Marukawa dan eks Persib Nick Kuipers diprediksi turun sejak menit awal.

