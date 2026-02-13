Jadwal Persebaya Surabaya vs Bhayangkara Presisi Indonesia FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Bhayangkara FC pada pekan ke-21 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (14/2) malam WIB.

Tim Bajul Ijo saat ini menempati peringkat kelima klasemen liga dengan koleksi 35 poin dari 20 pertandingan, selisih enam poin dari Persija Jakarta yang berada di tiga besar.

Persebaya berhasil kembali ke jalur kemenangan dengan menghancurkan Bali United 3-1, setelah sebelumnya ditahan imbang Dewa United 1-1. Kemenangan atas Bali United menjadi kemenangan keempat mereka dalam lima pertandingan terakhir.

Sementara itu, Bhayangkara FC berada di urutan kesepuluh setelah meraih 26 poin dari 20 laga. Mereka kini berjarak satu poin dari Arema FC yang berada di peringkat kesembilan.

Dari lima pertandingan terakhir, The Guardians mencatatkan dua kemenangan, satu kali imbang dan dua kali kalah - dengan mereka tumbang di tangan Borneo FC di laga terakhir.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-21 Super League 2025/26 antara Persebaya Surabaya dan Bhayangkara FC akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 19:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC

Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Bhayangkara FC pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 19:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persebaya Surabaya

Persebaya akan tampil dengan skuad terbaiknya di pertandingan ini. Pemain-pemain baru seperti Gustavo Fernandes, Jefferson dan Pedro Matos diharapkan bisa langsung memberikan dampak.

Kabar Tim Bhayangkara FC

Tak hanya Persebaya, Bhayangkara FC juga akan turun dengan pemain-pemain terbaik mereka. Ryo Matsumura, Sho Yamamoto, Privat Mbarga dan Henri Doumbia yang baru didatangkan di bursa transfer paruh musim diperkirakan akan langsung tampil di pertandingan kali ini.

