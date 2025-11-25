Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoOlympiakos Piraeus
Karaiskakis Stadium
team-logoReal Madrid
TONTON LIVE DI BEIN SPORTSTERSEDIA JUGA DI VIDIO
Yosua Arya

Jadwal Olympiakos vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Champions 2025/26 antara Olympiakos dan Real Madrid, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Real Madrid akan melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions ketika bertandang ke markas Olympiakos di Karaiskakis Stadium, Kamis (27/11) dini hari WIB.

Pasukan Xabi Alonso saat ini tengah berada dalam periode yang buruk setelah gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kalah tipis 1-0 dari Liverpool di Liga Champions. Hasil itu membuat mereka tertahan di peringkat ketujuh klasemen Liga Champions dengan perolehan sembilan poin dari empat pertandingan.

Setelah itu, mereka bermain imbang melawan Rayo Vallecano dan Elche di La Liga, yang membuat posisi mereka di puncak klasemen terancam dengan hanya unggul satu poin dari Barcelona.

Sementara itu, Olympiakos masih berjaya di Liga Yunani, memuncaki klasemen dengan catatan sembilan kemenangan dari 11 pertandingan. Mereka memimpin dengan 28 poin, unggul dua poin dari pesaing terdekat mereka PAOK FC.

Meski begitu, penampilan mereka di panggung Eropa kurang meyakinkan. Dari empat pertandingan pertama, Thrylos menelan dua kekalahan dan dua kali imbang, yang memastikan mereka berada di peringkat ke-31 dengan hanya dua poin.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Olympiakos vs Real Madrid

Stasiun TVbeIN Sports Xtra
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai matchday kelima fase liga Liga Champions 2025/26 antara Olympiakos dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports Xtra serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 27 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Olympiakos vs Real Madrid

crest
Champions League - Champions League
Karaiskakis Stadium

Pertandingan Olympiakos melawan Real Madrid pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2025/26 akan digelar di Karaiskakis Stadium pada Kamis, 27 November 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Olympiakos Piraeus vs Real Madrid

Olympiakos PiraeusHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-3-3

Home team crestRMA
88
K. Tzolakis
23
Rodinei
45
P. Retsos
5
L. Pirola
3
F. Ortega
10
G. Martins
56
D. Podence
14
Dani Garcia
22
Chiquinho
32
S. Hezze
9
A. El Kaabi
13
A. Lunin
14
A. Tchouameni
18
A. Carreras
17
R. Asencio
12
T. Alexander-Arnold
6
E. Camavinga
5
J. Bellingham
8
F. Valverde
7
Vinicius Junior
15
A. Guler
10
K. Mbappe

4-3-3

RMAAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Mendilibar

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • X. Alonso

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Olympiakos

Olympiakos akan menjamu Real Madrid tanpa Alexandros Paschalakis dan Konstantinos Angelakis tetap absen karena mengalaim cedera. Selain dua pemain tersebut, seluruh skuad Thrylos fit dan siap tampil di laga ini.

Kabar Tim Real Madrid

Xabi Alonso sekali lagi harus memutar otak karena krisis cedera yang dihadapi timnya. Dani Carvajal, Eder Militao, Franco Mastantuono, Antonio Rudiger, Aurelien Tchouameni dan David Alaba tidak dapat tampil karena masih dalam perawatan. 

Performa Terkini

OLY
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Pertemuan

OLY

Last 5 matches

RMA

1

Menang

1

Seri

3

Menang

5

Gol tercipta

10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Simak Juga

Iklan
0