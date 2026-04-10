Jadwal NASCAR 2026 Cup Series: Balapan NASCAR apa yang digelar hari ini?

Kyle Larson berhasil meraih gelar juara NASCAR Cup Series pada November lalu setelah finis di posisi ketiga pada balapan penentu gelar juara NASCAR Cup Series. Ini merupakan gelar juara keduanya dan sebuah kemenangan mengejutkan atas Denny Hamlin, yang nyaris merebut gelar juara tersebut.
Berbicara setelah balapan penentu, Larson mengungkapkan keterkejutannya atas kemenangan gelar tersebut: "Jujur, saya tidak percaya," kata Larson seperti dikutip di situsweb resmi Hendrick Motorsports. “Maksud saya, sungguh, saya benar-benar tak bisa berkata-kata. Saya tidak percaya. Mobil kami paling-paling hanya rata-rata. Ban depan kanan kami kempes, dan kami kehilangan satu lap.
“Diselamatkan oleh bendera kuning. Melakukan putaran bebas. Lintasan itu benar-benar buruk. Kami mengganti dua ban. Saya berpikir, ‘Oh, Tuhan, ini dia. Kita akan ke belakang sekarang.’ Ban itu ternyata memiliki cengkeraman jauh lebih baik dari yang saya perkirakan.”
Biarkan GOAL memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang NASCAR 2026 Cup Series di bawah ini, termasuk jadwal musim penuh, hasil balapan, dan cara menonton semua aksi langsung tahun ini. NASCAR 2026 Cup Series menjanjikan aksi yang memacu adrenalin bagi para penggemar olahraga motor.
Kapan NASCAR Cup Series dimulai?
Jadwal NASCAR Cup Series dimulai pada 1 Februari, dengan balapan Cookout Clash di Bowman Gray Stadium. Namun, musim ini baru benar-benar dimulai saat Daytona 500 digelar pada Minggu, 15 Februari, saat para pembalap mulai mengumpulkan poin kejuaraan.
Jadwal NASCAR Cup Series
|Tanggal
|Balapan
|Pemenang
|Tonton
|4 Feb
|Pertarungan Cookout
|Ryan Preece
|FOX / FuboTV
|12 Feb
|America 250 Florida Duel 1
|Joey Logano
|FS1 / FuboTV
|12 Feb
|America 250 Duel Florida 2
|Chase Elliot
|FOX / FuboTV
|15 Feb
|DAYTON 500
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|22 Feb
|Autotrader 400
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|1 Maret
|Grand Prix DuraMax
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|8 Mar
|Straight Talk Wireless 500
|Ryan Blaney
|FS1 / FuboTV
|15 Maret
|Pennzoil 400
|Denny Hamlin
|FS1 / FuboTV
|22 Maret
|Goodyear 400
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|29 Mar
|Cook Out 400
|Chase Elliott
|FS1 / FuboTV
|12 Apr
|Food City 500
|FS1 / FuboTV
|19 Apr
|Advent Health 400
|FOX / FuboTV
|26 Apr
|Jack Links 500
|FS1 / FuboTV
|3 Mei
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|10 Mei
|Go Bowling at The Glen
|FS1 / FuboTV
|17 Mei
|Balapan All-Star NASCAR
|FS1 / FuboTV
|24 Mei
|Coca-Cola 600
|FS1 / FuboTV
|31 Mei
|Cracker Barrel 400
|FS1 / FuboTV
|7 Juni
|FireKeepers Casino 400
|Prime
|14 Juni
|Balapan Seri Piala NASCAR
|Prime
|21 Juni
|Anduril 250
|Prime
|28 Juni
|Toyota / Save Mart 350
|Prime
|5 Juli
|Balapan NASCAR Cup Series di Chicagoland
|TNT / Sling TV
|12 Juli
|Quaker State 400
|TNT / Sling TV
|19 Juli
|Window World 450
|TNT / Sling TV
|26 Juli
|Brickyard 400
|USA Network / FuboTV
|9 Agustus
|Iowa Corn 350
|USA Network / FuboTV
|15 Agustus
|Cook Out 400
|USA Network / FuboTV
|23 Agustus
|Balapan NASCAR Cup di New Hampshire
|USA Network / FuboTV
|29 Agustus
|Coke Zero Sugar 400
|USA Network / FuboTV
|6 September
|Cook Out Southern 500
|USA Network / FuboTV
|13 Sept
|Enjoy Illinois 300
|USA Network / FuboTV
|19 Sept
|Balapan Malam Bass Pro Shops
|USA Network / FuboTV
|27 September
|Hollywood Casino 400
|USA Network / FuboTV
|4 Okt
|South Point 400
|USA Network / FuboTV
|11 Okt
|Bank of America ROYVAL 400
|USA Network / FuboTV
|18 Okt
|Freeway Insurance 500
|USA Network / FuboTV
|25 Okt
|Yellawood 500
|Peacock
|1 Nov
|Xfinity 500
|Peacock
|8 Nov
|Kejuaraan Seri Piala NASCAR
|Peacock
🇺🇸 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di AS?
Balapan NASCAR Cup Series akan disiarkan di FOX dan FS1 pada awal musim (mulai 2 Februari hingga 18 Mei). Prime dan TNT mengambil alih siaran selama fase turnamen musim reguler NASCAR yang pertama kali (mulai 25 Mei hingga 27 Juli). NBC dan USA Network kemudian mengambil alih siaran untuk sisa musim, termasuk babak playoff (mulai 3 Agustus hingga 2 November).
Balapan di FOX dan FS1 dapat ditonton secara streaming melalui aplikasi Fox Sports, sedangkan balapan di NBC dan USA Network tersedia di Peacock. Penggemar yang mencari opsi streaming yang lebih mudah dapat mendaftar ke FuboTV, di mana mereka dapat menonton semua balapan yang disiarkan di FOX, FS1, serta NBC & USA Network. Balapan yang disiarkan oleh TNT dapat ditonton secara langsung melalui Sling TV.
🇬🇧 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di Inggris?
Premier Sports menayangkan siaran langsung NASCAR Cup Series sepanjang tahun di Inggris. Pelanggan Sky dapat menambahkan Premier Sports seharga £10,99 per bulan dengan kontrak minimal 12 bulan. Paket kontrak bulanan tanpa ikatan berlangganan berharga £15,99, yang dapat dibatalkan setelah pemberitahuan 30 hari. Opsi termurah adalah membayar £120 di muka untuk langganan setahun penuh.Pelanggan Amazon Prime Video juga dapat menambahkan Premier Sports seharga £15,99 per bulan.
🛜 Tonton NASCAR Cup Series dari mana saja dengan VPN
Jika balapan NASCAR Cup Series tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi balapan tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman yang memungkinkan Anda melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.
Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda.