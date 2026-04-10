Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
NASCAR 2025 Getty Images
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jadwal NASCAR 2026 Cup Series: Balapan NASCAR apa yang digelar hari ini?

Sudah siap untuk musim yang seru dan penuh aksi lagi?

Kyle Larson berhasil meraih gelar juara NASCAR Cup Series pada November lalu setelah finis di posisi ketiga pada balapan penentu gelar juara NASCAR Cup Series. Ini merupakan gelar juara keduanya dan sebuah kemenangan mengejutkan atas Denny Hamlin, yang nyaris merebut gelar juara tersebut. 

Berbicara setelah balapan penentu, Larson mengungkapkan keterkejutannya atas kemenangan gelar tersebut: "Jujur, saya tidak percaya," kata Larson seperti dikutip di situsweb resmi Hendrick Motorsports. “Maksud saya, sungguh, saya benar-benar tak bisa berkata-kata. Saya tidak percaya. Mobil kami paling-paling hanya rata-rata. Ban depan kanan kami kempes, dan kami kehilangan satu lap.

“Diselamatkan oleh bendera kuning. Melakukan putaran bebas. Lintasan itu benar-benar buruk. Kami mengganti dua ban. Saya berpikir, ‘Oh, Tuhan, ini dia. Kita akan ke belakang sekarang.’ Ban itu ternyata memiliki cengkeraman jauh lebih baik dari yang saya perkirakan.”

Biarkan GOAL memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang NASCAR 2026 Cup Series di bawah ini, termasuk jadwal musim penuh, hasil balapan, dan cara menonton semua aksi langsung tahun ini. NASCAR 2026 Cup Series menjanjikan aksi yang memacu adrenalin bagi para penggemar olahraga motor. 

Kapan NASCAR Cup Series dimulai?

Jadwal NASCAR Cup Series dimulai pada 1 Februari, dengan balapan Cookout Clash di Bowman Gray Stadium. Namun, musim ini baru benar-benar dimulai saat Daytona 500 digelar pada Minggu, 15 Februari, saat para pembalap mulai mengumpulkan poin kejuaraan.

Jadwal NASCAR Cup Series

TanggalBalapanPemenang Tonton
4 FebPertarungan Cookout Ryan Preece FOX / FuboTV 
12 FebAmerica 250 Florida Duel 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12 FebAmerica 250 Duel Florida 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15 FebDAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22 FebAutotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1 MaretGrand Prix DuraMax Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8 MarStraight Talk Wireless 500 Ryan Blaney FS1 / FuboTV
15 MaretPennzoil 400 Denny HamlinFS1 / FuboTV 
22 MaretGoodyear 400Tyler ReddickFS1 / FuboTV
29 MarCook Out 400 Chase ElliottFS1 / FuboTV 
12 AprFood City 500  FS1 / FuboTV 
19 AprAdvent Health 400  FOX / FuboTV
26 AprJack Links 500  FS1 / FuboTV
3 MeiWurth 400  FS1 / FuboTV
10 MeiGo Bowling at The Glen  FS1 / FuboTV 
17 MeiBalapan All-Star NASCAR  FS1 / FuboTV 
24 MeiCoca-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 MeiCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 JuniFireKeepers Casino 400  Prime
14 JuniBalapan Seri Piala NASCAR Prime
21 JuniAnduril 250 Prime
28 JuniToyota / Save Mart 350  Prime
5 JuliBalapan NASCAR Cup Series di Chicagoland  TNT / Sling TV
12 JuliQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 JuliWindow World 450 TNT / Sling TV
26 JuliBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 AgustusIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15 AgustusCook Out 400  USA Network / FuboTV
23 AgustusBalapan NASCAR Cup di New Hampshire  USA Network / FuboTV
29 AgustusCoke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 SeptemberCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 SeptEnjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 SeptBalapan Malam Bass Pro Shops  USA Network / FuboTV
27 SeptemberHollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 OktSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11 OktBank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18 OktFreeway Insurance 500  USA Network / FuboTV
25 OktYellawood 500  Peacock 
1 NovXfinity 500  Peacock 
8 NovKejuaraan Seri Piala NASCAR  Peacock 

🇺🇸 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di AS?

Balapan NASCAR Cup Series akan disiarkan di FOX dan FS1 pada awal musim (mulai 2 Februari hingga 18 Mei). Prime dan TNT mengambil alih siaran selama fase turnamen musim reguler NASCAR yang pertama kali (mulai 25 Mei hingga 27 Juli). NBC dan USA Network kemudian mengambil alih siaran untuk sisa musim, termasuk babak playoff (mulai 3 Agustus hingga 2 November).

Balapan di FOX dan FS1 dapat ditonton secara streaming melalui aplikasi Fox Sports, sedangkan balapan di NBC dan USA Network tersedia di Peacock. Penggemar yang mencari opsi streaming yang lebih mudah dapat mendaftar ke FuboTV, di mana mereka dapat menonton semua balapan yang disiarkan di FOX, FS1, serta NBC & USA Network. Balapan yang disiarkan oleh TNT dapat ditonton secara langsung melalui Sling TV.

🇬🇧 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di Inggris?

Premier Sports menayangkan siaran langsung NASCAR Cup Series sepanjang tahun di Inggris. Pelanggan Sky dapat menambahkan Premier Sports seharga £10,99 per bulan dengan kontrak minimal 12 bulan. Paket kontrak bulanan tanpa ikatan berlangganan berharga £15,99, yang dapat dibatalkan setelah pemberitahuan 30 hari. Opsi termurah adalah membayar £120 di muka untuk langganan setahun penuh.

Pelanggan Amazon Prime Video juga dapat menambahkan Premier Sports seharga £15,99 per bulan.

🛜 Tonton NASCAR Cup Series dari mana saja dengan VPN

Jika balapan NASCAR Cup Series tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi balapan tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman yang memungkinkan Anda melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda.

