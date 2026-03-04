Jadwal NASCAR 2026 Cup Series: Balapan NASCAR apa yang akan digelar hari ini?

Kyle Larson meraih gelar Juara NASCAR Cup Series pada November lalu setelah finis di posisi ketiga pada balapan final NASCAR Cup Series Championship. Ini adalah gelar juara keduanya dan kemenangan mengejutkan atas Denny Hamlin, yang hampir saja merebut gelar juara tersebut.

Berbicara setelah balapan penentu, Larson mengungkapkan keterkejutannya atas kemenangan gelar tersebut: "Jujur, saya tidak percaya," kata Larson seperti dikutip di situsweb resmi Hendrick Motorsports. "Maksud saya, benar-benar, saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak percaya. Mobil kami hanya rata-rata. Ban depan kanan kami kempes, dan kami kehilangan satu lap.

“Diselamatkan oleh bendera kuning. Melakukan manuver wave around. Itu benar-benar buruk. Kami mengganti dua ban. Saya berpikir, ‘Oh, Tuhan, ini dia. Kami akan kembali ke belakang sekarang.’ Ban itu memiliki cengkeraman lebih banyak dari yang saya perkirakan.”

Biarkan GOAL memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang NASCAR 2026 Cup Series di bawah ini, termasuk jadwal musim penuh, hasil balapan, dan cara menonton semua aksi langsung tahun ini. NASCAR 2026 Cup Series menjanjikan aksi yang mendebarkan bagi penggemar balap mobil.

Kapan NASCAR Cup Series dimulai?

Jadwal NASCAR Cup Series dimulai pada 1 Februari, dengan balapan Cookout Clash di Bowman Gray Stadium. Namun, musim ini baru benar-benar dimulai saat Daytona 500 digelar pada Minggu, 15 Februari, saat para pembalap mulai mengumpulkan poin kejuaraan.

Jadwal NASCAR Cup Series

Tanggal Balapan Pemenang Tonton 4 Februari Cookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 12 America 250 Florida Duel 1 Joey Logano FS1 / FuboTV 12 Amerika 250 Florida Duel 2 Chase Elliot FOX / FuboTV 15 DAYTON 500 Tyler Reddick FOX / FuboTV 22 Feb Autotrader 400 Tyler Reddick FOX / FuboTV 1 DuraMax Grand Prix Tyler Reddick FS1 / FuboTV 8 Straight Talk Wireless 500 FS1 / FuboTV 15 Pennzoil 400 FS1 / FuboTV 22 Mar Goodyear 400 FS1 / FuboTV 29 Mar Cook Out 400 FS1 / FuboTV 12 Apr Food City 500 FS1 / FuboTV 19 Apr Advent Health 400 FOX / FuboTV 26 Apr Jack Links 500 FS1 / FuboTV 3 Mei Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 Mei Bowling di The Glen FS1 / FuboTV 17 Mei Balapan All-Star NASCAR FS1 / FuboTV 24 Mei Coca-Cola 600 FS1 / FuboTV 31 Mei Cracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 7 Juni FireKeepers Casino 400 Prime 14 Juni Balapan NASCAR Cup Series Prime 21 Juni Anduril 250 Prime 28 Juni Tayota / Save Mart 350 Prime 5 Juli Balapan NASCAR Cup Series di Chicagoland TNT / Sling TV 12 Juli Quaker State 400 TNT / Sling TV 19 Juli Window World 450 TNT / Sling TV 26 Juli Brickyard 400 USA Network / FuboTV 9 Agustus Iowa Corn 350 USA Network / FuboTV 15 Cook Out 400 USA Network / FuboTV 23 Balapan NASCAR Cup di New Hampshire USA Network / FuboTV 29 Coke Zero Sugar 400 USA Network / FuboTV 6 September Cook Out Southern 500 USA Network / FuboTV 13 September Nikmati Illinois 300 USA Network / FuboTV 19 September Bass Pro Shops Night Race USA Network / FuboTV 27 Hollywood Casino 400 USA Network / FuboTV 4 Oktober South Point 400 USA Network / FuboTV 11 Oktober Bank of America ROYVAL 400 USA Network / FuboTV 18 Freeway Insurance 500 USA Network / FuboTV 25 Okt Yellawood 500 Peacock 1 Xfinity 500 Peacock 8 Nov Kejuaraan NASCAR Cup Series Peacock

🇺🇸 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di Amerika Serikat?

Balapan NASCAR Cup Series akan ditayangkan di FOX dan FS1 pada awal musim (dari 2 Februari hingga 18 Mei). Prime dan TNT mengambil alih siaran selama fase turnamen dalam musim NASCAR yang pertama (dari 25 Mei hingga 27 Juli). NBC dan USA Network kemudian mengambil alih siaran untuk sisa musim, termasuk playoff (dari 3 Agustus hingga 2 November).

Balapan di FOX dan FS1 dapat ditonton secara streaming melalui aplikasi Fox Sports, sedangkan balapan NBC dan USA Network tersedia di Peacock. Penggemar yang mencari opsi streaming yang lebih mudah dapat mendaftar ke FuboTV, di mana mereka dapat menonton semua balapan yang disiarkan di FOX, FS1, dan NBC & USA Network. Balapan yang disiarkan oleh TNT dapat ditonton secara langsung melalui Sling TV.

🇬🇧 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di Inggris?

Premier Sports menayangkan siaran langsung NASCAR Cup Series sepanjang tahun di Inggris. Pelanggan Sky dapat menambahkan Premier Sports seharga £10.99 per bulan dengan kontrak minimal 12 bulan. Paket kontrak bulanan berulang seharga £15.99, yang dapat dibatalkan setelah pemberitahuan 30 hari. Opsi termurah adalah membayar £120 di muka untuk langganan setahun penuh.

