Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
NASCAR 2025 Getty Images
Watch the NASCAR Cup Series on Fubo
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jadwal NASCAR 2026 Cup Series: Balapan NASCAR apa yang akan digelar hari ini?

Siap untuk musim yang penuh aksi dan mendebarkan?

Kyle Larson meraih gelar Juara NASCAR Cup Series pada November lalu setelah finis di posisi ketiga pada balapan final NASCAR Cup Series Championship. Ini adalah gelar juara keduanya dan kemenangan mengejutkan atas Denny Hamlin, yang hampir saja merebut gelar juara tersebut. 

Tonton NASCAR Cup Series di FuboDaftar sekarang

Berbicara setelah balapan penentu, Larson mengungkapkan keterkejutannya atas kemenangan gelar tersebut: "Jujur, saya tidak percaya," kata Larson seperti dikutip di situsweb resmi Hendrick Motorsports. "Maksud saya, benar-benar, saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak percaya. Mobil kami hanya rata-rata. Ban depan kanan kami kempes, dan kami kehilangan satu lap.

“Diselamatkan oleh bendera kuning. Melakukan manuver wave around. Itu benar-benar buruk. Kami mengganti dua ban. Saya berpikir, ‘Oh, Tuhan, ini dia. Kami akan kembali ke belakang sekarang.’ Ban itu memiliki cengkeraman lebih banyak dari yang saya perkirakan.”

Biarkan GOAL memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang NASCAR 2026 Cup Series di bawah ini, termasuk jadwal musim penuh, hasil balapan, dan cara menonton semua aksi langsung tahun ini. NASCAR 2026 Cup Series menjanjikan aksi yang mendebarkan bagi penggemar balap mobil. 

Kapan NASCAR Cup Series dimulai?

Jadwal NASCAR Cup Series dimulai pada 1 Februari, dengan balapan Cookout Clash di Bowman Gray Stadium. Namun, musim ini baru benar-benar dimulai saat Daytona 500 digelar pada Minggu, 15 Februari, saat para pembalap mulai mengumpulkan poin kejuaraan.

Jadwal NASCAR Cup Series

TanggalBalapanPemenang Tonton
4 FebruariCookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 
12America 250 Florida Duel 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12Amerika 250 Florida Duel 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15DAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22 FebAutotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1DuraMax Grand Prix Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8Straight Talk Wireless 500  FS1 / FuboTV
15Pennzoil 400  FS1 / FuboTV 
22 MarGoodyear 400 FS1 / FuboTV
29 MarCook Out 400  FS1 / FuboTV 
12 AprFood City 500  FS1 / FuboTV 
19 AprAdvent Health 400  FOX / FuboTV
26 AprJack Links 500  FS1 / FuboTV
3 MeiWurth 400  FS1 / FuboTV
10 MeiBowling di The Glen  FS1 / FuboTV 
17 MeiBalapan All-Star NASCAR  FS1 / FuboTV 
24 MeiCoca-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 MeiCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 JuniFireKeepers Casino 400  Prime
14 JuniBalapan NASCAR Cup Series Prime
21 JuniAnduril 250 Prime
28 JuniTayota / Save Mart 350  Prime
5 JuliBalapan NASCAR Cup Series di Chicagoland  TNT / Sling TV
12 JuliQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 JuliWindow World 450 TNT / Sling TV
26 JuliBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 AgustusIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15Cook Out 400  USA Network / FuboTV
23Balapan NASCAR Cup di New Hampshire  USA Network / FuboTV
29Coke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 SeptemberCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 SeptemberNikmati Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 SeptemberBass Pro Shops Night Race  USA Network / FuboTV
27Hollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 OktoberSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11 OktoberBank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18Freeway Insurance 500  USA Network / FuboTV
25 OktYellawood 500  Peacock 
1Xfinity 500  Peacock 
8 NovKejuaraan NASCAR Cup Series  Peacock 

🇺🇸 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di Amerika Serikat?

Balapan NASCAR Cup Series akan ditayangkan di FOX dan FS1 pada awal musim (dari 2 Februari hingga 18 Mei). Prime dan TNT mengambil alih siaran selama fase turnamen dalam musim NASCAR yang pertama (dari 25 Mei hingga 27 Juli). NBC dan USA Network kemudian mengambil alih siaran untuk sisa musim, termasuk playoff (dari 3 Agustus hingga 2 November).

Balapan di FOX dan FS1 dapat ditonton secara streaming melalui aplikasi Fox Sports, sedangkan balapan NBC dan USA Network tersedia di Peacock. Penggemar yang mencari opsi streaming yang lebih mudah dapat mendaftar ke FuboTV, di mana mereka dapat menonton semua balapan yang disiarkan di FOX, FS1, dan NBC & USA Network. Balapan yang disiarkan oleh TNT dapat ditonton secara langsung melalui Sling TV.

Tonton NASCAR Cup Series di FuboDaftar sekarang

🇬🇧 Bagaimana cara menonton NASCAR Cup Series di Inggris?

Premier Sports menayangkan siaran langsung NASCAR Cup Series sepanjang tahun di Inggris. Pelanggan Sky dapat menambahkan Premier Sports seharga £10.99 per bulan dengan kontrak minimal 12 bulan. Paket kontrak bulanan berulang seharga £15.99, yang dapat dibatalkan setelah pemberitahuan 30 hari. Opsi termurah adalah membayar £120 di muka untuk langganan setahun penuh.

Tonton NASCAR Cup Series di Sky Sports Daftar sekarang
Pelanggan Amazon Prime Video juga dapat menambahkan Premier Sports seharga £15,99 per bulan.

Tonton NASCAR Cup Series di Prime VideoDaftar sekarang

🛜 Tonton NASCAR Cup Series dari mana saja dengan VPN

Jika balapan NASCAR Cup Series tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton balapan tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman yang memungkinkan Anda melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda.

Tonton siaran langsung di mana saja di dunia dengan ExpressVPNDaftar sekarang

0