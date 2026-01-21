Jadwal Marseille Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool menargetkan kemenangan atas Marseille pada matchday ketujuh fase grup Liga Champions, karena tidak ingin membuang peluang untuk menembus ke delapan besar klasemen demi merebut tiket otomatis ke babak 16 Besar. Peluang itu terbuka menyusul kekalahan Paris Saint-Germain dan Manchester City

The Reds yang telah mengoleksi 12 poin, kini hanya berselisih satu angka dengan PSG dan Man City yang berada di zona delapan besar. Tambahan tiga poin dari pertandingan nanti tentunya akan mengangkat posisi Liverpool.

Kans tim besutan Arne Slot ini untuk mendulang tiga angka terbuka, karena mereka memiliki rekor yang bagus saat melawan Marseille, termasuk saat bermain di Stadion Velodrome.

Tetapi laga ini juga tidak mudah bagi Liverpool, karena Marseille menyimpan harapan mengamankan tempat di babak play-off. Kemenangan akan membuat mereka menyamai koleksi poin Liverpool sekaligus mengambil alih posisi Borussia Dortmund.

Apalagi kekalahan akan membuat nasib mereka di Liga Champions menjadi tanda tanya. Marseille pun ingin menjaga momentum setelah mencatat kemenangan telak 5-2 atas Anger di Ligue 1.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Marseille dan Liverpool, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Marseille Vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Matchday ketujuh Liga Champions antara Marseille dan Liverpool tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Kamis (22/1) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Marseille Vs Liverpool

Champions League - Champions League Stade Orange Velodrome

Sepak mula pertandingan Marseille melawan Liverpool di matchday ketujuh Liga Champions dilangsungkan, Kamis (22/1) pukul 03:00 WIB, dan akan digelar di Stadion Velodrome.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Marseille

Tuan rumah masih menunggu perkembangan terakhir Benjamin Pavard, meski sang pemain telah mengikuti latihan terakhir tim menjelang laga. Sedangkan Nayef Aguerd yang baru saja kembali dari final Piala Afrika bersama Maroko kemungkinan akan diistirahatkan. Sementara Ulisses Garcia, yang menggantikan peran Facundo Medina, juga ikut absen. Pierre-Emerick Aubameyang dan Igor Paixao akan berupaya merebut kembali posisi mereka di lini serang.

Kabar Tim Liverpool

Liverpool akan kehilangan Giovanni Leoni, Alexander Isak, dan Conor Bradley. Sementara Mohamed Salah masih diragukan setelah partisipasinya di Piala Afrika bersama Mesir, walau sudah ikut dalam sesi latihan terakhir. Ibrahima Konate diragukan tampil karena masalah pribadi yang membuat duet Virgil Van Dijk di sektor pertahanan menjadi tanda tanya. Alexis Mac Allister dan Andy Robertson kemungkinan akan bermain sejak awal, sehingga Curtis Jones dan Milos Kerkez akan duduk di bangku cadangan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga