Jadwal Malut United vs Persijap Jepara: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel antara Malut United dan Persijap Jepara bakal tersaji pada pekan ke-21 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (13/2) malam WIB.

Malut United saat ini bertengger di urutan keempat klasemen dengan koleksi 37 poin dari 20 laga, selisih empat poin dari Persija Jakarta yang berada di urutan ketiga.

Laskar Kie Raha akan berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah kalah di dua pertandingan terakhir mereka, masing-masing kalah 2-1 dari Bhayangkara FC dan 2-0 dari Persib Bandung.

Sementara itu, Persijap, yang berstatus sebagai tim promosi, kesulitan untuk bertarung di kasta tertinggi. Dari 20 pertandingan sejauh ini, mereka hanya mampu meraih 15 poin yang menempatkan mereka di zona degradasi - satu tingkat di atas tim juru kunci Persis Solo.

Bermodalkan kemenangan tipis 1-0 atas Madura United di laga terakhir, Laskar Kalinyamat berharap dapat mencuri poin dari markas Malut United demi bisa beranjak dari zona merah.

Berikut hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Malut United vs Persijap Jepara

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Partai pekan ke-21 Super League 2025/26 antara Malut United dan Persijap Jepara akan disiarkan di Indosiar dan layanan streaming Vidio pada Jumat ,13 Februari 2026 pukul 19:00 malam WIB.

Jadwal Kick-Off Malut United vs Persijap Jepara

Pertandingan Malut United melawan Persijap Jepara pada pekan ke-21 Super League 2025/26 akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha pada Jumat ,13 Februari 2026 pukul 19:00 malam WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Malut United

Malut United akan bermain dengan skuad terbaiknya di pertandingan kali ini. David da Silva, yang telah mencetak sembilan gol, akan tetap menjadi andalan di lini serang, disokong Ciro Alves, Tyronne dan Yakob Sayuri dari lini kedua.

Kabar Tim Persijap Jepara

Persijap juga akan menurunkan skuad terbaiknya. Rekrutan asing teranyar Borja Herrera, Morelatto dan Iker Guarrotxena diprediksi akan langsung menjadi andalan sejak menit awal.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

MAU Last 1 matches IJA 1 Menang 0 Seri 0 Menang Persijap Jepara 1 - 2 Malut United 2 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

